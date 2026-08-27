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Patrick Hediger
27. Aug 2026
Lesedauer 2 Min.

Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 34

In der Kalenderwoche 34 vom 17. bis 23 2026 standen die Artikel «Gratis Microsoft-Tools» und «Ist Ihr Passwort sicher?» ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft.
© PCtipp

Die Kalenderwoche 34 von diesem Jahr 2026 dauerte vom 17. bis 23. August 2026. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.

Rang 1

Gratis Microsoft-Tools

Rang 2

Ist Ihr Passwort sicher?

Rang 3

Gemini ganz clever - PCtipp zeigt wie

Rang 4

Windows zurücksetzen

Rang 5

Word clever nutzen

PCtipp YouTube-Kanal

Dieses Video hatte in der Kalenderwoche 34 die meisten Abrufe:

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