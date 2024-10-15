Swisscom startet neues Treueprogramm

Swisscom scheint zu merken, dass man den Kunden ab und zu auch etwas bieten sollte. Vor allem, wenn in letzter Zeit gewisse Dienste gestrichen oder zu Ungunsten der Kunden geändert wurden.

Kundenzufriedenheit habe für Swisscom höchste Priorität. Deswegen belohne das Unternehmen seine Kunden mit einem neuen Treueprogramm. So meint Dirk Wierzbitzki, Leiter Privatkunden und Mitglied der Konzernleitung: «Mit <Swisscom Benefits> möchten wir unseren Kunden – speziell jenen, die schon länger bei uns sind – <Danke> sagen und ihnen besondere Vorteile bieten. Die Benefits werden laufend erweitert. Es lohnt sich also, immer mal wieder vorbeizuschauen.»

Auf der neuen Plattform finden Kunden mit einem Breitband- oder Mobilfunkvertrag ab sofort regelmässig spannende Angebote. Dazu zählt auch ein jährliches Treuegeschenk, welches über das kommende Jahr hinweg individuell an die Kunden kommuniziert wird.

«Swisscom Benefits» benötigt keine Anmeldung und steht sofort allen Kunden mit einem Breitband- oder Mobilfunkvertrag automatisch als eigener Bereich in der My Swisscom App zur Verfügung. Zum Start gibt es unter anderem folgende Spezial-Deals für alle Privatkunden (exkl. Prepaid): Monatlich wiederkehrende Gewinnspiele, ermässigte Tickets für Heimspiele der Schweizer Fussball-Nationalteams, dauerhaft günstige Eintrittspreise in den blue Cinema Kinos, TV-Geräte mit exklusiven Rabatten, vergünstigte Smartphones und vieles mehr.

Swisscom Priorité für "treue" Kunden mit einem hohen monatlichen Mindestumsatz ist von diesem neuen Programm nicht tangiert, wie Swisscom auf Nachfrage dem PCtipp mitteilte.