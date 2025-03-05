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Johann Scheuerer
5. Mär 2025
Lesedauer 2 Min.

IT-Support

TeamViewer integriert seine Fernwartungslösung in Google Meet

TeamViewer hat mittels eines Add-ons seine Fernwartungslösung in Google Meet integriert.
© (Quelle: Teamviewer)

IT-Teams in Unternehmen können TeamViewer-Sessions damit direkt aus Googles Plattform für Videokonferenzen heraus starten und technische Probleme schnell aus der Ferne beheben, ohne zwischen verschiedenen Apps zu wechseln.

Die Integration ermöglicht so einen nahtlosen IT-Support und verbessert die Zusammenarbeit insbesondere in Unternehmen, die auf hybride Arbeitsmodelle setzen.

Add-on für Teamviewer

Google Meet ist eine weit verbreitete Plattform für die Kommunikation am Arbeitsplatz, die Unternehmen jeder Grösse bei ihren täglichen Arbeitsprozessen unterstützt. Über das TeamViewer Remote Control Add-on können Unterstützer nun eine Remote-Support-Session direkt aus einem Google Meet-Meeting heraus im Webbrowser initialisieren, ohne dass dafür eine Installation nötig ist. Das spart Zeit und vereinfacht die Zusammenarbeit.

Stefan Prestele, Senior Vice President of Strategic Alliances bei TeamViewer, kommentiert: „Viele Unternehmen setzen für Kommunikation und Zusammenarbeit auf Google Meet. Durch die Integration der leistungsstarken Fernzugriffsfunktionen von TeamViewer ermöglichen wir eine nahtlosere Kooperation durch schnelle Hilfe direkt aus dem Meeting heraus. Mitarbeitende im IT-Support können auch komplexe Probleme in Echtzeit aus der Ferne lösen und damit die Produktivität in Unternehmen aufrechterhalten, ohne die Anwendung wechseln zu müssen.”

Das TeamViewer Add-on für Google Meet ist ab sofort über den Google Workspace Marketplace verfügbar.

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Fernwartung Google
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