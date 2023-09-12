Testen und behalten: Acer E-Scooter 5

Der Ablauf in Kürze

Zum Test gehört ein Erfahrungsbericht des Gerätes. Erzählen Sie uns Ihre Erfahrungen bei der Inbetriebnahme sowie beim Betrieb. Teilen Sie uns auch am Ende der Testzeit Ihr persönliches Testfazit mit. Nennen Sie uns Ihr persönliches Highlight. Die genauen Details zum Ablauf erhalten Sie von uns.

Tipp: Wer sich vorab schon mal ein Bild von dem E-Scooter sowie dessen Leistung machen möchte, findet hier einen ausführlichen redaktionellen Test.

Jetzt bewerben

Schnell sein lohnt sich! Wenn Sie den E-Scooter AES015 vom Hersteller Acer testen wollen, bewerben Sie sich bis zum 20. September 2023 per E-Mail an redaktion@pctipp.ch. Teilen Sie uns bitte mit, wieso Sie den E-Scooter gerne testen möchten. Neben der Einwilligung, dass Sie mitmachen wollen, benötigen wir zur Kontaktaufnahme Ihren Nachnamen, Ihren Vornamen, Ihre Postadresse und Ihre Telefonnummer (optional). Werden Sie ausgewählt, bekommen Sie von uns bis zum 20. September Bescheid plus Details zum Test.

Schon jetzt wünscht Ihnen der PCtipp: viel Glück!