PCtipp-Lesertest
Testen und behalten: Acer E-Scooter 5
Mitmachen und abstauben: PCtipp sucht im Rahmen seiner Lesertest-Reihe drei Benutzerinnen oder Benutzer, die den E-Scooter 5 vom Hersteller Acer testen. Der Testzeitraum erstreckt sich bis zum 6. Oktober 2023. Danach geht der ca. 549 Franken teure E-Roller als Aufwandsentschädigung in den Besitz der Testperson über.
Kurzbeschrieb: Acer will mit dem neuen E-Scooter-Modell AES015 «den mobilen, nachhaltigen und urbanen Lebensstil unterstützen.» Aufhorchen lässt die Reichweite, die der Hersteller angibt: Mit nur einer Akku-Ladung sollen bis zu 60 km zurückgelegt werden können. Damit ist der E-Flitzer für Berufstätige prädestiniert, die zur Arbeit pendeln. Aber auch für diejenigen, die «verstärkt neue und umweltfreundliche Fortbewegungsmittel nutzen möchten, und so entspannt und ohne grosse Anstrengung ihr Ziel erreichen wollen, ist der E-Scooter 5 die primäre Wahl», so Acer.
Der Ablauf in Kürze
Zum Test gehört ein Erfahrungsbericht des Gerätes. Erzählen Sie uns Ihre Erfahrungen bei der Inbetriebnahme sowie beim Betrieb. Teilen Sie uns auch am Ende der Testzeit Ihr persönliches Testfazit mit. Nennen Sie uns Ihr persönliches Highlight. Die genauen Details zum Ablauf erhalten Sie von uns.
Tipp: Wer sich vorab schon mal ein Bild von dem E-Scooter sowie dessen Leistung machen möchte, findet hier einen ausführlichen redaktionellen Test.
Jetzt bewerben
Schnell sein lohnt sich! Wenn Sie den E-Scooter AES015 vom Hersteller Acer testen wollen, bewerben Sie sich bis zum 20. September 2023 per E-Mail an redaktion@pctipp.ch. Teilen Sie uns bitte mit, wieso Sie den E-Scooter gerne testen möchten. Neben der Einwilligung, dass Sie mitmachen wollen, benötigen wir zur Kontaktaufnahme Ihren Nachnamen, Ihren Vornamen, Ihre Postadresse und Ihre Telefonnummer (optional). Werden Sie ausgewählt, bekommen Sie von uns bis zum 20. September Bescheid plus Details zum Test.
Schon jetzt wünscht Ihnen der PCtipp: viel Glück!
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