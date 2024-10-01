ThinkPhone25 von Motorola vorgestellt

ThinkPhone25 garantiert fünf Android-Betriebssystem-Upgrades und Sicherheitssoftware-Updates bis 2029, sodass Kunden Zugriff auf die neuesten Android- und zukünftigen KI-Innovationen von Motorola haben. ThinkShield ist ebenfalls integriert und bietet eine Reihe verbesserter Hardware- und KI-basierter Sicherheitsfunktionen, so dass Daten besser vor Malware, Phishing und anderen Cybersicherheits-Bedrohungen geschützt sind. Das ThinkPhone25 verfügt ausserdem über das neue Moto Secure, das von moto ai unterstützt wird und im Hintergrund arbeitet, um die Privatsphäre von Kunden zu schützen. Die Malware-Erkennung und Phishing-Erkennung identifizieren automatisch Bedrohungen und warnen Kunden vor verdächtigen Websites, um ihre sensiblen Daten zu schützen. Zu den weiteren Sicherheitsfunktionen gehören Netzwerkschutz, WLAN-Sicherheit, Sperrbildschirm-Sicherheit und vieles mehr.

Das ThinkPhone25 ist nach MIL STD 810H zertifiziert, was bedeutet, dass es strengen Tests nach 14 Verfahren unterzogen wurde, um die militärischen Standards für Langlebigkeit zu erfüllen. Mit dem besonders robusten Corning Gorilla Glass 7i und Aramidfasern, die stärker als Stahl sind, müssen sich Kunden keine Sorgen über Stürze oder Kratzer machen, wenn sie das Smartphone in ihre Arbeitstasche werfen. All dieser Schutz wird in einem atemberaubenden Design mit hochwertigen Oberflächen und einer Carbon-Black-Farbgebung geliefert, die Eleganz ausstrahlt. Der IP68-Unterwasserschutz bedeutet auch, dass das Smartphone so konzipiert ist, dass es Staub, Schmutz und Sand standhält – und bis zu 30 Minuten lang in bis zu 1,5 Meter tiefem Süsswasser untergetaucht werden kann. Ganz gleich, ob Kunden in Marokko oder in der Schweiz geschäftlich unterwegs sind, das ThinkPhone25 bietet die dringend benötigte Sicherheit bei extremen Wetterbedingungen, von -30 °C bis 60 °C und 95 % Luftfeuchtigkeit.

ThinkPhone25 hilft Kunden, ihre Produktivität zu steigern und das gesamte Ökosystem der Lenovo ThinkPad-Business-Geräte mit Smart Connect optimal zu nutzen. Die nahtlose Integration zwischen den Geräten ermöglicht eine mühelose Navigation zwischen dem ThinkPhone25, einem Tablet und einem Windows-PC mit nur einer Tastatur und Maus. Es ist möglich, ein Bild oder einen Text vom Smartphone zu kopieren und auf dem Laptop einzufügen oder von einem Gerät zu ziehen und auf einem anderen abzulegen. Mit Smart Connect können Kunden ausserdem die Smartphone-Kamera als hochauflösende Webcam verwenden, Benachrichtigungen optimieren und einen 5G-Hotspot für mehrere Geräte freigeben, was das ThinkPhone25 zum ultimativen Tool für die Arbeit unterwegs macht.

Das kompakte 6,36"-Super-HD-pOLED-Display bietet eine um 13 % höhere Auflösung als das vorherige ThinkPhone. Videoanrufe, Präsentationen und Bilder sehen lebendiger und dynamischer aus, sodass Unternehmen, die bei der Zusammenarbeit auf präzise visuelle Darstellungen angewiesen sind, wie Marketing- oder Redaktionsunternehmen, sich auf die Genauigkeit des Bildschirms verlassen können.

Auf Geschäftsreisen oder an langen Bürotagen brauchen Kunden sich keine Gedanken mehr über einen schwachen Akku zu machen. Der leistungsstarke Akku des ThinkPhone25 hält bis zu 34 Stunden,6 und wenn er aufgeladen werden muss, liefert das TurboPower 68W-Ladegerät in nur 11 Minuten Strom für den ganzen Tag. Das universell kompatible USB-C-Ladegerät ist kompakt, hat aber die Leistung, einen Laptop vollständig aufzuladen, sodass Kunden auf Geschäfts- oder Urlaubsreisen weniger mitnehmen müssen.

Mit einem leistungsstarken MediaTek Dimensity 7300-Prozessor und 256 GB integriertem Speicher bietet das ThinkPhone25 Platz für alle Apps und Dateien, die für ein Unternehmensgerät benötigt werden. Die eSIM erleichtert den Wechsel des Netzbetreibers bei Reisen ins Ausland, und die 6-GHz-WLAN-Verbindung ermöglicht es Kunden, grosse Dateien hochzuladen und sich ohne Verzögerung bei Videoanrufen anzumelden.

Um das Ganze abzurunden, ist das ThinkPhone25 über ein Support-Paket für die Business-Edition erhältlich, das eine dreijährige Garantie, Clean OS, Zero Touch Management, ein Jahr Moto Devices Manager, ein Jahr Software Control und eine CO2-Kompensationszertifizierung umfasst.

Preise und Verfügbarkeit:

Das ThinkPhone25 von Motorola wird in ausgewählten Märkten in Europa, dem Nahen Osten und Afrika erhältlich sein. Für Informationen zu Preisen und Verfügbarkeit vor Ort können sich Kunden an unser lokales Verkaufsteam wenden.