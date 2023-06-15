TV, Telefon, Netzwerk
Thomson: massiver Produktelaunch in Paris
Die wichtigste Nachricht zuerst: Das in Paris beheimatete Unternehmen Thomson Electronic hat sich aus dem Lizenzvertrag (der seit 2004 bestand) mit dem chinesischen Multi-Unternehmen TCL herausgekauft. Die Firma wird fortan den Brand «Thomson» respektive Produkte unter Eigenregie vertreiben. Das bringt riesige Vorteile, aus Sicht des Unternehmens, vor allem aber auch für den Endanwender. Zumindest meint das Thomson. Und die Chancen dazu stehen, objektiv betrachtet, gar nicht mal so schlecht.
Riesiger Produktelaunch in Paris
Um dies auch der Öffentlichkeit mitzuteilen, lud die Firma Pressevertreter nach Paris ins Gebäude von Radio France ein, um dort den Europa-Launch neuer anstehender Produkte zu präsentieren. Ihre Botschaft: Thomson trete mit dem Versprechen an, «das tägliche Leben aller Menschen zu Hause mit einer vielseitigen Palette an nützlichen, innovativen, zuverlässigen Produkten zu verbessern.» Dazu gehören Fernseher, Audio-Video-Geräte, Telefone sowie auch vernetzte Produkte, Haushalts- und Healthcare-Gegenstände. Alle Infos dazu finden Sie in der nachfolgenden Bildergalerie.
Thomson: pro Jahr 1,5 Millionen TVs aus Budapest
Dazu erneuert der europäische Hersteller, der bis zu 1,5 Millionen Fernseher pro Jahr in Budapest herstellen kann und so die Transportwege klein hält, eben seine TV-Strategie. «Wir wollen ganz nach oben», meint der mit Marketingaufgaben beauftragte Stéphane Kauffmann, im PCtipp-Gespräch vor Ort. Und Kaufmann legt nach: «Durch unsere Positionierung auf nützliche Innovationen bauen wir die Marke mit einer starken Verbindung zu den Verbrauchern und Nutzern auf». Dazu fokussiere Thomson auf das «Wesentliche in diesem sich schnell veränderten Business»: Knowhow, langjährige Erfahrung und Fokussierung auf genau die Dinge, die sich die Klientel wünscht: Oft werde mit einem Produkt Technik und damit einhergehende Funktionen eingekauft, die gar nicht benötigt wird, dafür aber überteuert ist.
Genau hier setze Thomson an: «Wir haben die richtige Mischung für den richtigen Zweck. Genau deshalb kann Thomson Electronic das optimale Produkt zum besten Preis liefern», sagt Stéphane Cotte, General Manager für Westeuropa bei Thomson Electronic. Neben den kurzen (europäischen) Lieferwegen führt der Westeuropachef die erweiterte Herstellergarantie von drei Jahren als Vorteil auf, die für Thomsons «Qualität und Zuverlässigkeit» stehen. «Wir konzipieren jedes unserer Geräte immer so, dass sie gut repariert werden können, und nicht gleich beim ersten grossen Defekt entsorgt werden», so Cotte.
40 Thomson-TVs ante portas
Konkret zu den TVs: Hier nennt der Hersteller drei zentrale Besonderheiten: Thomson stattet seine Fernsehgeräte mit der neuesten Version von Android TV aus, einer hintergrundbeleuchteten Fernbedienung sowie einer «Thomson Touch»-Taste für den direkten Zugriff auf die Lieblingsanwendungen. Dazu wurde auf dem Europalaunch die riesige Palette an TVs präsentiert: So führt Thomson in seinem Produktportfolio über 40 (!) TV-Modelle auf, die auf klassischer LCD-, QLED, OLED und Mini-LED-Technologie beruhen. Während die LCD- und QLED-Serien sofort erhältlich ist, werden die OLEDs und Mini-LED-Varianten spätestens bis zur IFA (1. bis 5. September 2023) in Berlin auf dem Markt erscheinen, so Thomson auf Nachfrage vom PCtipp.
Je nach Modell und Einsatzzweck spannen die Modelle eine Bilddiagonale von 24 bis 85 Zoll (= 2,15 Meter) auf, kommen mit einem filigranen schwarzen oder weissen Rahmen. Man verzichtet allerdings bewusst auf 8K-Varianten. Bei 4K respektive Ultra-HD ist als Auflösung Schluss. Dafür sind alle Modelle ab Ultra HD mit Dolby-Vision- und Dolby-Atmos ausgestattet, um bezüglich Bild und Ton optimale Voraussetzungen zu bieten. Die Besonderheit bei den kleineren 24- und 32-Zoll-Modellen ist die Variation des Standfusses, die ein Aufstellen des Bildschirms auch bei kleinen Platzverhältnissen möglich machen sollen.
Im Detail: TVs für jeden Zweck
Nochmals zurück zur DNA des Herstellers: Thomson will Produkte für die wesentlichen Bedürfnisse der Anwender bereitstellen: Ihre TVs sind preiswert, klassisch fürs Wohnzimmer, Schlafzimmer, in kleinen Wohnungen/Räumen, aber auch für unterwegs (z. B. Camping-Ferien) konzipiert. Und sie sind vor allem eins: einfach zu bedienen. Familientauglich sind sie auch deshalb, so Thomson, weil sie mit «einer vollständigen Kindersicherung und einem Blaulichtfilter ausgestattet sind, um die Augen bei längerer Benutzung zu schonen.» Besonders für Senioren stellte Thomson während der Präsentation eine TV-Reihe mit Tonoptimierung vor, um Dialoge klar verständlich zu machen. Zudem wurden bei den Modellen eine spezielle Fernbedienung mit grösseren und wenigeren Tasten entwickelt, um die Bedienung zu erleichtern. Speziell fürs Camping und für Nutzer, die ihre Unterhaltung im Freien geniessen wollen, bietet Thomson Electronic 12/24V-Modelle an.
Speziell für den Einstiegsbereich bietet der Hersteller seine «Easy»-TV-Reihe an: Diese sind ohne Android-TV-Betriebssystem ausgestattet und bieten keinerlei smarte Funktionen (z. B. USB-Recording etc.) an. Zudem will Thomson Electronic sein Angebot bis Ende des Jahres unter anderem mit Business- und Gaming-Monitoren vervollständigen.
Kurz zu den Preisen: Während Einstiegsmodelle mit einer Bilddiagonale von 24 Zoll bei rund 150 Franken angesiedelt sind, ist das 85 Zoll grosse QLED-Highend-Modell, nach PCtipp-Informationen, demnächst für knapp 2000 Franken erhältlich. Auf dem Europa-Event selbst wurden sämtliche Thomson-Produktlinien gezeigt: Neben den drei TV-Serien (Easy-TV, Smart-TV und UHD-TV) gab es ausserdem Smartphones des Herstellers wie auch Security-Produkte zu bestaunen. Bitte schauen Sie sich dazu die folgende Bildergalerie mit den Highlights des Events an.
Kommentar: Kurze Wege, grosser NutzenEin europäischer TV-Hersteller, der es mit der japanischen, koreanischen und vor allem chinesischen Konkurrenz aufnimmt. Das klingt erstmal spannend und tut dem Markt sicherlich gut. Dazu würzt der Hersteller seine Produkte mit vielversprechenden Rahmenbedingungen: Gemeint sind die angesprochenen, kurzen Transportwege, dann die Produkte, die aufs Publikum zugeschnitten sind, ein langjähriges Garantieversprechen und der wichtige Aspekt der Nachhaltigkeit. So sollen sich ihre Produkte schnell und einfach reparieren lassen. Das ist top.
Messen lassen muss sich Thomson aber eben an dem Versprechen, «konkurrenzfähige TV» zu liefern und schnell auf den Markt zu bringen. Denn das TV-Business ist mit das härteste Geschäft. TV-Technologien, Ausstattung bis hin zur Bedienung und dem Design sind hier ausschlaggebend. Und nicht zu vergessen sind die Preise als Zünglein an der Waage: Die fallen durch die Bank weg – und zwar schneller als das «Amen in der Kirche». Einstiegs-, Mittelklasse- aber auch Highend-Modelle sind teils im grossen Stil davon betroffen. Konkret kann innerhalb nur eines Jahres der einstige Top-TV, der durch ein neues Spitzenmodell ersetzt wird, schnell mal um 500 Franken oder noch mehr fallen. Wenn folglich China, Japan oder Korea an der Preisschraube drehen oder auch neue Geräte vorstellen, muss Thomson ebenso nachlegen oder zumindest gut mithalten können.
Wir sehen es positiv: Wenn der Hersteller hält, was es verspricht, entsteht in Europa tatsächlich ein ernstzunehmender, konkurrenzfähiger Hersteller. Und Konkurrenz ist ja bekanntlich immer gut fürs Geschäft.
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