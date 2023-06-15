Thomson: massiver Produktelaunch in Paris

Messen lassen muss sich Thomson aber eben an dem Versprechen, «konkurrenzfähige TV» zu liefern und schnell auf den Markt zu bringen. Denn das TV-Business ist mit das härteste Geschäft. TV-Technologien, Ausstattung bis hin zur Bedienung und dem Design sind hier ausschlaggebend. Und nicht zu vergessen sind die Preise als Zünglein an der Waage: Die fallen durch die Bank weg – und zwar schneller als das «Amen in der Kirche». Einstiegs-, Mittelklasse- aber auch Highend-Modelle sind teils im grossen Stil davon betroffen. Konkret kann innerhalb nur eines Jahres der einstige Top-TV, der durch ein neues Spitzenmodell ersetzt wird, schnell mal um 500 Franken oder noch mehr fallen. Wenn folglich China, Japan oder Korea an der Preisschraube drehen oder auch neue Geräte vorstellen, muss Thomson ebenso nachlegen oder zumindest gut mithalten können.

Wir sehen es positiv: Wenn der Hersteller hält, was es verspricht, entsteht in Europa tatsächlich ein ernstzunehmender, konkurrenzfähiger Hersteller. Und Konkurrenz ist ja bekanntlich immer gut fürs Geschäft.