Thunderbird stellt neues Kalenderdesign vor

Mozillas E-Mail-Client Thunderbird soll 2023 eine modernere Oberfläche erhalten. Eine der wichtigsten Verbesserungen ist die überarbeitete Kalender-UI, wie die Entwickler in einem Blogeintrag schreiben. Die Veröffentlichung trägt den Codenamen Supernova. Und die Entwickler haben offenbar Grosses vor. Für das kommende Jahr wollen sie Thunderbird sogar «neu erfinden».

Dass der Kalender genau so aussehen wird, ist nicht sicher, denn es handelt sich um ein laufendes Projekt. Der Screenshot unten ist somit ein Mock-up, der eher die Richtung der neuen Kalenderoberfläche vorgibt.

Eine der neuen Funktionen, die Thunderbird zudem erhält, sei Firefox Sync.

Neues Kalender-Layout