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Claudia Maag
11. Nov 2022
Lesedauer 2 Min.

Thunderbird Supernova Preview

Thunderbird stellt neues Kalenderdesign vor

Die Entwickler überarbeiten im Supernova-Projekt die Oberfläche des E-Mail-Clients grundlegend. Das Kalender-UI wurde jetzt im Blog vorgestellt.
© (Quelle: Mozilla)

Mozillas E-Mail-Client Thunderbird soll 2023 eine modernere Oberfläche erhalten. Eine der wichtigsten Verbesserungen ist die überarbeitete Kalender-UI, wie die Entwickler in einem Blogeintrag schreiben. Die Veröffentlichung trägt den Codenamen Supernova. Und die Entwickler haben offenbar Grosses vor. Für das kommende Jahr wollen sie Thunderbird sogar «neu erfinden».

Dass der Kalender genau so aussehen wird, ist nicht sicher, denn es handelt sich um ein laufendes Projekt. Der Screenshot unten ist somit ein Mock-up, der eher die Richtung der neuen Kalenderoberfläche vorgibt.

Eine der neuen Funktionen, die Thunderbird zudem erhält, sei Firefox Sync.

Neues Kalender-Layout

Das erinnert ziemlich stark an Outlook 365

 © Quelle: Mozilla/blog.thunderbird.net

Das Layout ist deutlich moderner und erinnert etwas an Outlook 365. Wie dort kann man die Ansicht pro Tag, Woche oder Monat auswählen.

Dialoge, Pop-up-Fenster und Tooltipps sowie weitere Kalenderelemente werden ebenfalls neu gestaltet. Viele der visuellen Änderungen sollen von der Benutzerin bzw. dem Benutzer angepasst werden können. Im Bild oben sehen Sie den hellen Modus. In naher Zukunft werde auch ein Dunkelmodus und einer mit hohem Kontrast entwickelt und vorgestellt werden.

Vorschau für die neue Ereignis(Event)-Ansicht

 © Quelle: Mozilla/blog.thunderbird.net

Auch die Ereignisansicht wird modernisiert. Wichtige Details sollen mehr Platz haben und Unterpunkte wie Ort, Organisator oder Teilnehmende auf einen Blick zu erkennen sein. Zudem kann man die Liste der Teilnehmer nach deren aktuellen Anmelde-Status sortieren (Not Going, Maybe, Going) und identifizieren.

Standardmässig soll es nur einen Klick benötigen, um zu diesem Bildschirm mit der Event-Vorschau zu gelangen. Mit zwei Klicks kann man die Bearbeitungsansicht öffnen. Für Fans von Individualisierung: Sie können offenbar via Einstellungen das Klickverhalten anpassen.

Bisheriges Layout

Das bisherige Layout des Thunderbird-Kalenders (Thunderbird-Windows-Version 102.4.2)

 © Quelle: cma/PCtipp.ch

 

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