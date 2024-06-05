Tiktok bestätigt Cyberangriff auf bekannte Accounts

TikTok hat Schritte unternommen, um den Cyberangriff abzuwehren. Die Plattform arbeitet mit den Besitzern der betroffenen Konten, einschliesslich CNN, zusammen, um den Zugang wiederherzustellen und zusätzliche Sicherheitsmassnahmen zu ergreifen.

Obwohl die genaue Schwachstelle nicht bekannt gegeben wurde, deuten Medienberichte darauf hin, dass die Angreifer die Direktnachrichten-Funktion ausnutzten.

CNN hatte TikTok über den Angriff auf die Konten von Prominenten und Marken informiert. TikTok kooperierte danach eng mit CNN, um den Zugriff wiederherzustellen und verstärkte Sicherheitsmassnahmen umzusetzen.

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