Top 5: Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 06

Die Kalenderwoche 06 von diesem Jahr 2025 dauerte vom 3. bis zum 9. Februar 2025. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.

Rang 1

Hilfe, ich werde erpresst!

Rang 2

10 geniale Tipps für den Windows-Explorer

Rang 3

Android abriegeln

Rang 4

Wann ist bei welchem Gerät ein Firmware-Update angezeigt?

Rang 5

Fernsupport per Gratisprogramm (nein, nicht TeamViewer)

PCtipp YouTube-Kanal

In der Kalenderwoche 06 haben wir das folgende Youtube-Video veröffentlicht: