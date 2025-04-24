24. Apr 2025
Lesedauer 2 Min.
PCtipp.ch
Top 5: Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 16
In der Kalenderwoche 16 vom 14. bis zum 20. April 2025 standen die Artikel "Microsoft Fotos - Clevere Bildverwaltung zum Nulltarif" und "Die besten Tipps rund um Windows-Schriften" ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft.
Die Kalenderwoche 16 von diesem Jahr 2025 dauerte vom 14. bis zum 20. April 2025. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.
Rang 1
Microsoft Fotos - Clevere Bildverwaltung zum Nulltarif
Rang 2
Die besten Tipps rund um Windows-Schriften
Rang 3
Surround-Systeme richtig Auf- und Einstellen - so gehts!
Rang 4
Monitor Eizo FlexScan FLT im PCtipp-Test
Rang 5
iPhone und iPad: PDFs aus (fast) allen Apps
PCtipp YouTube-Kanal
In der Kalenderwoche 16 haben wir diese Videos publiziert.
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