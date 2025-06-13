13. Jun 2025
Lesedauer 2 Min.
PCtipp.ch
Top 5: Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 23
In der Kalenderwoche 23 vom 02. bis zum 08. Juni 2025 standen die Artikel "Strom optimal speichern" und "Notebooks: Das Begrenzen der Akkuladung schont den Akku" ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft.
Die Kalenderwoche 23 von diesem Jahr 2025 dauerte vom 02. bis zum 08. Juni 2025. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.
Rang 1
Rang 2
Notebooks: Das Begrenzen der Akkuladung schont den Akku
Rang 3
Sechs schnelle Tipps, wenn Ihre Tastatur streikt
Rang 4
Rang 5
Grosse und kleine Geheimnisse in der Apple Passwort App
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In der Kalenderwoche 23 war dies das meistgesehene Video:
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