Top 5: Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 34

Die Kalenderwoche 34 von diesem Jahr 2024 dauerte vom 19. bis zum 25. August 2024. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.

Rang 1

So macht Wandern Spass

Rang 2

Kostenloser Alleskönner Google Docs

Rang 3

30 Jahre BRACK.CH wird mit grossem Wettbewerb gefeiert

Rang 4

Kopfhörer JBL Live Flex 3 im PCtipp-Test

Rang 5

Twint meldet über 1 Million hinterlegte Kundenkarten

PCtipp YouTube-Kanal

Ausserdem haben wir in der KW 34 das folgende YouTube-Video veröffentlicht: