29. Aug 2024
Lesedauer 2 Min.
PCtipp.ch
Top 5: Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 34
In der Kalenderwoche 34 vom 19. bis zum 25. August 2024 standen die Artikel "So macht Wandern Spass" und "Kostenloser Alleskönner Google Docs" ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft.
Die Kalenderwoche 34 von diesem Jahr 2024 dauerte vom 19. bis zum 25. August 2024. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.
Rang 1
Rang 2
Kostenloser Alleskönner Google Docs
Rang 3
30 Jahre BRACK.CH wird mit grossem Wettbewerb gefeiert
Rang 4
Kopfhörer JBL Live Flex 3 im PCtipp-Test
Rang 5
Twint meldet über 1 Million hinterlegte Kundenkarten
PCtipp YouTube-Kanal
Ausserdem haben wir in der KW 34 das folgende YouTube-Video veröffentlicht:
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