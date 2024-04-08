Tour de Suisse Rad AG ruft diverse Velos und E-Bikes wegen Unfallgefahr zurück

Bei den betroffenen Modellen wird die Kabelführung und falls notwendig die Gabel vom Fachhändler kostenlos ersetzt.

Welche Gefahr geht von den betroffenen Produkten aus ?

Bei einigen Kombinationen kann es abhängig von der Kabelverlegung im Steuerrohr zu einem Kontakt der Bremsleitungen und Schaltkabel mit dem Gabelschaft kommen. Dies kann zu Schleifspuren am Gabelschaft und selten zu einer Einkerbung im Gabelschaft führen, was mit einer Unfallgefahr verbunden ist.

Welche Produkte sind betroffen?

Vom Produkterückruf betroffen sind folgende Modelle:

Gravel / Commuter (2020, 2021, 2022)

Broadway 25 (2020, 2021)

Broadway 45 (2020, 2021)

Broadway Urban 25 (2020, 2021)

Broadway Urban 45 (2020, 2021)

Bügeleisen (2020, 2021)

Traveler (2020, 2021, 2022)

Traveler Urban (2020, 2021, 2022)

E-Swing (2019, 2020)

Rückenwind 25 (2020, 2021, 2022)

Rückenwind 45 (2020, 2021, 2022)

Wave (2019, 2020, 2021)

Lago Plus+ (2020)

Was sollen betroffene Konsumentinnen und Konsumenten tun?

Konsumentinnen und Konsumenten werden gebeten die betroffenen Modelle beim Fachhändler prüfen zu lassen. In jedem Fall wird präventiv die Kabelführung durch eine neue, optimierte Version ersetzt. Bei allfälligen Schleifspuren wird die Gabel durch Ihren Fachhändler kostenfrei ersetzt.

Weitere Informationen hier.

Siehe auch: E-Bikes: Was sie beim Kauf beachten müssen und Acer E-Scooter 5 im PCtipp-Test