IFA 2024
TP-Link: Tiefpreisattacke für neue Smart-Home-Geräte
Netzwerkspezialist TP-Link fokussiert auf der IFA 2024 auf Smart Home. Konkret: Neben einem Update der Tapo-App stehen neue Saug- und Wischroboter (Tapo RV30 Max-Serie), die LTE-Sicherheitskamera Tapo C501GW sowie hochauflösende 4K-Kamera Tapo C460 im Mittelpunkt des Herstellers.
Saugroboter-Doppel: Tapo RV30 Max und RV30 Max Plus
Mit der RV30 Max-Serie erhält das Saug- und Wischroboter-Portfolio von TP-Link «kraftvollen» Zuwachs: Deren Saugleistung beträgt nunmehr 5.300 Pa und sollen damit, nach Angaben des Herstellers, zuverlässig Schmutz- und Staubpartikel entfernen können, die sich tief in Teppichen oder Bodenspalten vergraben haben. In Kombination mit der DeepVac-Technologie, die aus einer optimierten Hauptbürste und Ansaugkanälen besteht, erreichen die Putzteufel eine Staubaufnahmerate von über 97 Prozent. Beides soll eine besonders gründliche Bodenreinigung zur Folge haben.
Das duale Navigationssystem der RV30 Max-Serie arbeitet dabei mit der LiDAR-Technologie und einer IMU (steht für inertiale Messeinheit). Diese ermöglicht den Saugroboter, sich exakt durch Wohnräume zu bewegen, selbst kleine Hindernisse zu erkennen und zu umfahren. Zusätzlich will ein Sensor auf der Oberseite der beiden RV30 Max-Produkte verhindern, dass die Geräte unter zu tiefe Möbelstücke fahren und dort steckenbleiben. Per integriertem «Quiet Clean Mode», das allerdings die Saugleistung leicht reduziert, können die Modelle auch den Geräuschpegel beim autonomen Saugen und Wischen reduzieren.
Der Unterschied zu «Plus»-Variante: Der RV30 Max Plus kommt zusätzlich mit einem «Smart Auto Empty Dock», welches der Saugroboter zum Aufladen respektive autonomen Entleeren seines Staubbehälters anfährt. Der fest verschlossene Dreiliter-Staubbeutel muss so, meint TP-Link, nur etwa alle zwei Monate aus dem Dock genommen und durch einen neuen ersetzt werden. Sowohl der Tapo RV30 Max als auch der Tapo RV30 Max Plus sind zudem voll mit dem Matter-Standard kompatibel. Die Geräte sind ab Oktober dieses Jahres zu einem UVP von etwa Fr. 249.- € respektive Fr. 279.- in der Schweiz erhältlich.
4K-Sicherheitskamera: Tapo C460 KIT, C501GW und PCtipp meintTP-Links Produktpalette bekommt mit dem neuem C460 KIT Zuwachs. Dabei löst die Security-Cam mit 3840 x 2160 Bildpunkten auf. Damit können, so TP-Link Texte, Kennzeichen oder weiter entfernte Details auf den aufgenommenen Bildern scharf und zweifelsfrei erkennen werden. Dank der F1.6-Blende, der integrierten Starlight-Vollfarb-Nachtsicht-Technologie, einer zusätzlichen Infrarot-Kamera und einem Spotlight (Nachtscheinwerfer) soll die C460 auch im Dunklen farbige und kristallklare Bilder liefern. Der verbaute 10.000-mAh-Akku sorgt für sehr (!) lange Laufzeiten, durch das im Bundle enthaltene Solarpanel entfällt das manuelle Nachladen der Tapo C460 nahezu gänzlich.
Darüber hinaus bietet die Tapo C460 sämtliche Features und Funktionen, die bereits zahlreiche Sicherheitskameras von TP-Link besitzen: Eine magnetische Basis für die Installation und Ausrichtung, kostenlose KI-gestützte Erkennung von Personen, Haustieren, Paketen und Fahrzeugen sowie individuell einstellbare Aktivitätszonen, SD-Karten-Verschlüsselung und Diebstahlschutz. Ausserdem kommt sie ohne einen zusätzlichen Hub aus. Die neue Tapo C460 wird als Bundle (=C460 KIT) mit Solarpanel ab dem 4. Quartal 2024 zu einem empfohlenen Hersteller-Preis von etwa Fr. 169.- in den Verkauf gehen.
LTE-Sicherheitskamera: Tapo C501GW
TP-Links neue Tapo-C501GW-Cam soll, so der Hersteller, dort zum Einsatz kommen, was aus Gründen der Sicherheit überwacht werden sollte, aber weitab von LAN oder WLAN liegt – beispielsweise bei Ferienhäusern, Gartengrundstücke oder auch landwirtschaftliche Flächen und Gebäude. Für solche Liegenschaften lanciert TP-Link die Tapo C501GW.
Die Cam bietet eine Bewegungserkennung und -verfolgung, Farbnachtsicht, 360°-Grad-Rundumschutz und liefert 1080p-FullHD-Video mit 30 Bildern/Sekunde – und lässt sich bei Bedarf über eine 4G/LTE-SIM-Karte mit Cloud und der App zur Einrichtung und Überwachung durch den Nutzer verbinden. Sollte die Kamera später an andere Stelle eingesetzt werden oder an ihrem bisherigen Standort nachträglich Internet per LAN verfügbar sein, so kann die C501 sogar per Ethernet ans Netz gebracht und dank PoE (Power-over-Ethernet-Technologie) mit Strom versorgt werden. Auch die C501GW lässt sich dazu einsetzen, um Menschen, Tiere und Fahrzeuge, aber auch Zonen und Bereichsüberschreitungen zu erkennen respektive überwachen. Die LTE-Kamera wird ab dem 4. Quartal zu einem UVP von etwa Fr. 99.- verfügbar sein.
Update für die Tapo-App: Neben den Hardware-Vorstellungen kann auf dem IFA-Messestand von TP-Link (Halle 10.2, Stand 102) die kommende Softwareneuerung für die Tapo-App angeschaut und ausprobiert werden. Das Update, das noch im September ausgerollt werden soll, bringt einen visuellen 3D-Modus für Tablets, der eine einfachere Benutzerführung ermöglicht.
PCtipp meint: Die Schlaraffenland-Preise für die neuen Saug-/Wischroboter haben es sprichwörtlich in sich. Aber auch die LTE-Security-Cam für um 100 Franken, das C460 Kit, das inklusive Solarpanel für rund 160 Franken seinen Besitzer wechseln dürfte, stehen da nicht hinten an. Da muss man nicht erst in die Glaskugel blicken: Daran dürfte die Konkurrenz zu knabbern haben. Natürlich stellt sich dabei auch immer die Frage, wie gut die Geräte tatsächlich sind. Genau dafür gibts den PCtipp, der bereits Kontakt zu TP-Link aufgenommen hat, um das neue Smart-Home-Portfolio ausgiebig zu testen. Wir bleiben am Ball und melden uns, sobald die Testgeräte in unserem Testcenter eintreffen.
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