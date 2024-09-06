TP-Link: Tiefpreisattacke für neue Smart-Home-Geräte

Die Cam bietet eine Bewegungserkennung und -verfolgung, Farbnachtsicht, 360°-Grad-Rundumschutz und liefert 1080p-FullHD-Video mit 30 Bildern/Sekunde – und lässt sich bei Bedarf über eine 4G/LTE-SIM-Karte mit Cloud und der App zur Einrichtung und Überwachung durch den Nutzer verbinden. Sollte die Kamera später an andere Stelle eingesetzt werden oder an ihrem bisherigen Standort nachträglich Internet per LAN verfügbar sein, so kann die C501 sogar per Ethernet ans Netz gebracht und dank PoE (Power-over-Ethernet-Technologie) mit Strom versorgt werden. Auch die C501GW lässt sich dazu einsetzen, um Menschen, Tiere und Fahrzeuge, aber auch Zonen und Bereichsüberschreitungen zu erkennen respektive überwachen. Die LTE-Kamera wird ab dem 4. Quartal zu einem UVP von etwa Fr. 99.- verfügbar sein.

Update für die Tapo-App: Neben den Hardware-Vorstellungen kann auf dem IFA-Messestand von TP-Link (Halle 10.2, Stand 102) die kommende Softwareneuerung für die Tapo-App angeschaut und ausprobiert werden. Das Update, das noch im September ausgerollt werden soll, bringt einen visuellen 3D-Modus für Tablets, der eine einfachere Benutzerführung ermöglicht.

PCtipp meint: Die Schlaraffenland-Preise für die neuen Saug-/Wischroboter haben es sprichwörtlich in sich. Aber auch die LTE-Security-Cam für um 100 Franken, das C460 Kit, das inklusive Solarpanel für rund 160 Franken seinen Besitzer wechseln dürfte, stehen da nicht hinten an. Da muss man nicht erst in die Glaskugel blicken: Daran dürfte die Konkurrenz zu knabbern haben. Natürlich stellt sich dabei auch immer die Frage, wie gut die Geräte tatsächlich sind. Genau dafür gibts den PCtipp, der bereits Kontakt zu TP-Link aufgenommen hat, um das neue Smart-Home-Portfolio ausgiebig zu testen. Wir bleiben am Ball und melden uns, sobald die Testgeräte in unserem Testcenter eintreffen.