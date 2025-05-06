Trailer 2 Grand Theft Auto VI da - Spiel aber erst 2026

Rockstar Games schreibt zu Grand Theft Auto VI:

Für Jason und Lucia war schon immer klar, dass sie im Leben schlechte Karten haben. Aber als ein simples krummes Ding schiefläuft, finden sie sich auf der dunkelsten Seite des sonnigsten Ortes in ganz Amerika wieder. Inmitten einer kriminellen Verschwörung, die sich über den ganzen Bundesstaat Leonida erstreckt, sind sie gezwungen, sich mehr als jemals zuvor aufeinander zu verlassen, wenn sie überleben wollen.

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Hier der Trailer 2 von Grand Theft Auto VI