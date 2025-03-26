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Patrick Hediger
26. Mär 2025
Lesedauer 2 Min.

Künstliche Intelligenz

Übersicht mit KI bei der Google Suche startet in der Schweiz

Die Google Suche mit KI-basierten Übersichten ist hierzulande da. Ab sofort ist das Feature «Übersicht mit KI» auch in der Schweiz verfügbar - in Deutsch, Französisch, Italienisch sowie auf Englisch.
© (Quelle: Google)

Übersicht mit KI innerhalb der Google Suche soll es noch einfacher machen, neue Fragen zu stellen, die benötigten Informationen zu finden und relevante Websites zu entdecken.

Die Erfahrung macht laut Google deutlich: Übersicht mit KI hat dort, wo sie bereits im Einsatz ist, dazu geführt, dass die Google Suche stärker denn je genutzt wird und Nutzer zufriedener mit den Suchergebnissen sind. Mit KI-basierten Übersichten besuchen Menschen eine grössere Bandbreite an Websites, um Hilfe bei komplexeren Fragestellungen zu erhalten. Zudem zeigt sich, dass die in den Übersichten enthaltenen Links mehr Klicks generieren, als wenn die Seite für diese Suchanfrage als herkömmlicher Webeintrag erschienen wäre. Ausserdem entstehen mit dieser Funktion neue Möglichkeiten, mit Verlagen, Unternehmen und Content-Erstellern zu interagieren.

Übersicht mit KI ist für angemeldete Nutzer:innen ab 18 Jahren in der Schweiz ab sofort auf Deutsch, Französisch und Italienisch sowie auf Englisch verfügbar

Und wurde auch in den folgenden weiteren europäischen Ländern aufgeschaltet:

  • Belgien (zum Start nur Englisch)
  • Deutschland (Deutsch und Englisch)
  • Irland (Englisch)
  • Italien (Italienisch und Englisch)
  • Österreich (Deutsch und Englisch)
  • Polen (Polnisch und Englisch)
  • Portugal (Portugiesisch und Englisch)
  • Spanien (Spanisch und Englisch)

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Google Künstliche Intelligenz Suchmaschinen KI & Trends
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