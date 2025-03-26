Übersicht mit KI bei der Google Suche startet in der Schweiz

Die Erfahrung macht laut Google deutlich: Übersicht mit KI hat dort, wo sie bereits im Einsatz ist, dazu geführt, dass die Google Suche stärker denn je genutzt wird und Nutzer zufriedener mit den Suchergebnissen sind. Mit KI-basierten Übersichten besuchen Menschen eine grössere Bandbreite an Websites, um Hilfe bei komplexeren Fragestellungen zu erhalten. Zudem zeigt sich, dass die in den Übersichten enthaltenen Links mehr Klicks generieren, als wenn die Seite für diese Suchanfrage als herkömmlicher Webeintrag erschienen wäre. Ausserdem entstehen mit dieser Funktion neue Möglichkeiten, mit Verlagen, Unternehmen und Content-Erstellern zu interagieren.

Übersicht mit KI ist für angemeldete Nutzer:innen ab 18 Jahren in der Schweiz ab sofort auf Deutsch, Französisch und Italienisch sowie auf Englisch verfügbar

Und wurde auch in den folgenden weiteren europäischen Ländern aufgeschaltet: