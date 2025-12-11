Unternehmen erwarten 2026 tiefgreifende KI-Transformationen

Laut einer neuen Studie von DeepL rechnen 69 Prozent der weltweit befragten Führungskräfte damit, dass KI-Agenten ihre Geschäftsabläufe im kommenden Jahr deutlich verändern werden. Für die Erhebung wurden 5.000 Entscheider in Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, den USA und Japan befragt.

Die Ergebnisse zeigen, dass Unternehmen autonome KI-Agenten zunehmend produktiv einsetzen wollen – etwa zur Unterstützung von Wissensarbeit, zur Effizienzsteigerung und zur Anpassung organisatorischer Strukturen. DeepL-CEO Jarek Kutylowski sieht darin einen technologischen Wendepunkt: „KI-Agenten sind längst nicht mehr experimentell, sie sind unumgänglich. 2026 werden sie repetitive Aufgaben übernehmen und den Kontextwechsel reduzieren.“

Diese Einschätzung bestätigt ein Blick auf die erhobenen Zahlen: Bereits 44 Prozent der Führungskräfte erwarten für 2026 tiefgreifende strukturelle Veränderungen durch agentische KI; ein Viertel sieht diese Transformation bereits heute. Nur 7 Prozent gehen davon aus, dass KI-Agenten ihre Betriebsabläufe nicht beeinflussen werden.

Als wichtige Voraussetzungen für den vertrauenswürdigen Einsatz werden drei Faktoren genannt: Nachweisbare Effizienz- und ROI-Effekte (22 Prozent), die Anpassungsfähigkeit der Belegschaft (18 Prozent) sowie organisatorische Bereitschaft (18 Prozent). Herausforderungen sehen Unternehmen vor allem bei Kosten, Mitarbeiterakzeptanz und technologischer Reife.

KI-Sprachtechnologie wird strategisch

Über zwei Drittel der Befragten (67 Prozent) berichten von gestiegenem ROI ihrer KI-Initiativen. Mehr als die Hälfte (52 Prozent) erwartet, dass KI 2026 stärker zum Unternehmenswachstum beiträgt als jede andere Technologie. Deutschland (78 Prozent) und Grossbritannien (80 Prozent) liegen bei messbaren Effizienzsteigerungen vorne, während Japan (35 Prozent) deutlich zurückfällt. Zudem gehen 51 Prozent davon aus, dass KI mehr neue Rollen schafft als ersetzt.

Die Studie zeigt einen deutlichen Bedeutungszuwachs sprachbasierter KI-Technologien: 64 Prozent der Unternehmen planen für 2026 steigende Investitionen in KI-Sprachtechnologie, angeführt von Grossbritannien (76 Prozent) und Deutschland (74 Prozent). Echtzeit-Sprachübersetzung entwickelt sich dabei zur Schlüsseltechnik internationaler Geschäftsprozesse: 54 Prozent betrachten sie im kommenden Jahr als unverzichtbar, nach 32 Prozent im laufenden Jahr. Vorreiter bei der Nutzung sind Grossbritannien und Frankreich. „Echtzeit-Sprachübersetzung ist die nächste Stufe globaler Kommunikation“, so Kutylowski.

Die Nachfrage wird der DeepL-Studie zufolge angetrieben von technologischen Fortschritten in der Echtzeit-Sprachübersetzung (46 %), Kundenerwartungen (40 %) und marktübergreifender Expansion (38 %). Fortschritte in der Technologie, steigende Kundenerwartungen und internationale Expansion gelten als zentrale Wachstumstreiber.