Update bringt Galaxy AI-Funktionen auf mehr Samsung Galaxy-Geräte

Noch mehr Galaxy Nutzerinnen und Nutzer sollen so in der Lage sein, die kommunikationsfördernden Galaxy AI-Funktionen anzuwenden, die auf AI-unterstützten Modellen verfügbar sind. Die Funktionen umfassen die Möglichkeit, den Nachrichtenton anzupassen und Nachrichten in 13 verschiedenen Sprachen mit Chat Assist zu übersetzen. Live Translate, das Sprach- und Textübersetzungen für Telefonanrufe liefert, macht die Effizienz von Echtzeit-Interaktionen spürbar. Mit Interpreter können auf Reisen spontane Unterhaltungen mit Einheimischen geführt werden, da die Split-Screen-Funktion Textübersetzungen für Live-Gespräche generiert.

Die breitere Integration von Galaxy AI in das gesamte Galaxy-Ökosystem auch eine nahtlose Benutzererfahrung bei alltäglichen Aufgaben auf AI-unterstützten Modellen ermöglichen und so für ein neues Mass an Effizienz sorgen. Die Suchfunktionen werden durch Circle to Search with Google5 verbessert, das mit einer schnellen Kreisbewegung intuitive Suchergebnisse generiert. Organisationsfunktionen wie Note Assist ermöglichen es, Formate zu erstellen, Zusammenfassungen zu generieren und Notizen zu übersetzen, während Browsing Assist die Nutzerinnen und Nutzer durch die Generierung umfassender Zusammenfassungen von Nachrichtenartikeln schneller auf den neuesten Stand bringt. Mit Transcript Assist lassen sich ausserdem problemlos Besprechungsaufzeichnungen transkribieren und Zusammenfassungen und Übersetzungen erstellen.

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