Urs Bürgisser übernimmt Leitung von NorthC Schweiz

Bürgisser war während der vergangenen elf Jahre als Sales Director bei Equinix tätig. Dort verantwortete er das Geschäft im Schweizer und internationalen Markt. Zuvor arbeitete er unter anderem für Cisco Systems, Bechtle und Lexmark.

In seiner neuen Funktion trägt Bürgisser die Gesamtverantwortung für den Schweizer Markt. Zu seinen Aufgaben gehören die Umsetzung der Geschäftsstrategie, der Ausbau strategischer Allianzen sowie die Weiterentwicklung der Kunden- und Partnerbeziehungen.

Alexandra Schless, CEO der NorthC Group, erklärt: «Wir freuen uns ausserordentlich, dass wir mit Urs Bürgisser eine echte Autorität im Bereich digitale Infrastrukturen und Datacenter verpflichten konnten.»

Gemeinsam mit Bürgisser will NorthC die laufenden Rechenzentrumsprojekte in der Schweiz vorantreiben. Dazu zählen das regionale Rechenzentrum auf dem Innovationscampus uptownBasel sowie ein neues Rechenzentrum auf dem Hive-Campus in Genf.

«Zusammen mit Urs werden wir die Schweiz erfolgreich weiter entwickeln und spannende Projekte wie die Fertigstellung unseres regionalen Rechenzentrums im Innovations-Campus uptownBasel oder den Bau unseres neuen Hightech-Rechenzentrums auf dem Hive-Campus in Genf zum Abschluss bringen», sagt Donald Badoux, Managing Director DACH bei NorthC.

Bürgisser will insbesondere die regionale Präsenz und die Nähe zu den Kunden stärken. «Die Freude ist ganz meinerseits und ich freue mich, mein Wissen und meinen Erfahrungsschatz in die NorthC im Schweizer Markt einbringen zu können. Zusammen mit meinem Team möchte ich unseren Fokus auf regionaler Präsenz und Kundennähe weiter ausbauen und eine nachhaltige Wachstumsstrategie umsetzen. Datacenter sind in der heutigen digitalen Welt unverzichtbar, Kunden müssen gleichzeitig die Gewähr haben, dass ihre Daten in einem sicheren Rechtsraum liegen.»

