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Christian Bühlmann
18. Aug 2026
Lesedauer 3 Min.

Urs Bürgisser übernimmt Leitung von NorthC Schweiz

NorthC Schweiz ernennt Urs Bürgisser zum neuen Managing Director. Er übernimmt die Leitung des Schweizer Geschäfts von Patrik Hofer, der den Rechenzentrumsanbieter auf eigenen Wunsch verlässt.

Urs Bürgisser sieht im Schweizer Markt weiteres Wachstumspotenzial. Als Treiber nennt er unter anderem den steigenden Bedarf an Rechenzentrumskapazitäten für KI-Anwendungen sowie die wachsende Bedeutung der digitalen Souveränität.

© zVg

Bürgisser war während der vergangenen elf Jahre als Sales Director bei Equinix tätig. Dort verantwortete er das Geschäft im Schweizer und internationalen Markt. Zuvor arbeitete er unter anderem für Cisco Systems, Bechtle und Lexmark.

In seiner neuen Funktion trägt Bürgisser die Gesamtverantwortung für den Schweizer Markt. Zu seinen Aufgaben gehören die Umsetzung der Geschäftsstrategie, der Ausbau strategischer Allianzen sowie die Weiterentwicklung der Kunden- und Partnerbeziehungen.

Alexandra Schless, CEO der NorthC Group, erklärt: «Wir freuen uns ausserordentlich, dass wir mit Urs Bürgisser eine echte Autorität im Bereich digitale Infrastrukturen und Datacenter verpflichten konnten.»

Gemeinsam mit Bürgisser will NorthC die laufenden Rechenzentrumsprojekte in der Schweiz vorantreiben. Dazu zählen das regionale Rechenzentrum auf dem Innovationscampus uptownBasel sowie ein neues Rechenzentrum auf dem Hive-Campus in Genf.

«Zusammen mit Urs werden wir die Schweiz erfolgreich weiter entwickeln und spannende Projekte wie die Fertigstellung unseres regionalen Rechenzentrums im Innovations-Campus uptownBasel oder den Bau unseres neuen Hightech-Rechenzentrums auf dem Hive-Campus in Genf zum Abschluss bringen», sagt Donald Badoux, Managing Director DACH bei NorthC.

Bürgisser will insbesondere die regionale Präsenz und die Nähe zu den Kunden stärken. «Die Freude ist ganz meinerseits und ich freue mich, mein Wissen und meinen Erfahrungsschatz in die NorthC im Schweizer Markt einbringen zu können. Zusammen mit meinem Team möchte ich unseren Fokus auf regionaler Präsenz und Kundennähe weiter ausbauen und eine nachhaltige Wachstumsstrategie umsetzen. Datacenter sind in der heutigen digitalen Welt unverzichtbar, Kunden müssen gleichzeitig die Gewähr haben, dass ihre Daten in einem sicheren Rechtsraum liegen.»
 

Über NorthC

NorthC ist ein unabhängiger Anbieter regionaler Rechenzentren in den Niederlanden, Deutschland und der Schweiz. Das Unternehmen betreibt insgesamt 25 Rechenzentren und entwickelt derzeit neue Rechenzentrumsanlagen in Frankfurt, Berlin und Genf. NorthC zeichnet sich durch seine Präsenz in den verschiedenen Regionen, hochwertige Dienstleistungen, ein umfangreiches Konnektivitäts-Ökosystem sowie den Zugang zu bedeutenden öffentlichen und privaten Cloud-Dienstleistern aus. NorthC strebt an, bis 2030 klimaneutral zu werden, und stützt sich dabei auf vier Nachhaltigkeits-Säulen: 100 % grüne Energie, grüner Wasserstoff, optimale Nutzung der Restwärme der Rechenzentren und modulare Bauweise.
Weitere Informationen: www.northcdatacenters.com
 

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