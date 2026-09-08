yallo bringt Travel eSIM für mobile Daten in über 160 Destinationen

Sofort online nach der Landung

Die yallo Travel eSIM ergänzt das bestehende yallo Angebot um eine zusätzliche digitale Lösung für mobile Daten im Ausland. Das Angebot steht allen Nutzerinnen und Nutzern in der Schweiz offen – unabhängig davon, bei welchem Anbieter sie ihr Mobile-Abo haben. Reisende können ihr Datenpaket vor der Abreise auswählen und die eSIM direkt auf dem Gerät installieren. Bei der Ankunft im Ausland verbindet sich das Gerät automatisch mit dem lokalen Datennetz. Gleichzeitig bleibt die bestehende SIM-Karte aktiv, sodass Kundinnen und Kunden weiterhin unter ihrer gewohnten Telefonnummer erreichbar bleiben.

Für beliebte Feriendestinationen, die je nach Mobile-Abo nicht oder nur teilweise durch die inkludierten Roaming-Leistungen abgedeckt sind, bietet yallo Travel eSIM preislich attraktive zusätzliche Datenpakete. Diese eignen sich sowohl für Reisende mit tiefem als auch erhöhtem Datenbedarf. Die Pakete können einfach über die App gekauft und verwaltet werden. Die App ist kostenlos im Apple App Store und Google Play erhältlich. Voraussetzung ist ein eSIM-fähiges Smartphone oder Tablet.

Die Datenpakete lassen sich zudem ganz einfach via Hotspot teilen, damit Familien oder Mitreisende ebenfalls profitieren.

Lokaler Plan: Datenpaket für ein einzelnes Land, beispielsweise 10 GB für 30 Tage in Japan für CHF 12.-, in Thailand für CHF 10.- oder in Serbien für CHF 15.- .

Regionaler Plan: Datenpakete für mehrere Länder innerhalb einer Region, beispielsweise Europa oder Asien.

Globaler Plan: Datenpakete für die weltweite Nutzung.

Ergänzung des bestehenden Reiseangebots dank Kooperation mit 1GLOBAL

Die bestehenden yallo Mobile-Abos und Roaming-Angebote bleiben unverändert und werden durch die neue, zusätzliche digitale Lösung für die mobile Datennutzung im Ausland erweitert. Die yallo Travel eSIM-Lösung wird in Zusammenarbeit mit 1GLOBAL angeboten, wobei die Kundinnen und Kunden die jeweiligen Datenpakete direkt von diesem globalen Telekomdienstleister beziehen und geliefert

Siehe auch: Achtung, Roaming-Kostenfalle!