23. Mai 2024
Lesedauer 2 Min.
Unboxing
Video: Google Pixel 8a im Unboxing
Wir haben das neue Google Pixel 8a ausgepackt. Zu sehen im PCtipp Youtube-Video.
Navchdem wir kürzlich das Unboxing von Pixel 7a gezeigt haben, können wir nun das neue Pixel 8a von Google im Video zeigen. Ein Testbericht wird bald folgen. Hier unsere Meldung zur Vorstellung des Pixel 8a: Pixel 8a kommt für 499 Franken in die Schweiz
Neue Videos
Regelmässig gibt es bei uns neue Videos aus dem Bereich Technik und Digitales für private Anwenderinnen und Anwender. Hier noch das Video vom Unboxing des Pixel 7a:
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