Virtuelle Maschine für Ruby in C#

Mit Platz 21 im Tiobe-Programmiersprachen-Ranking zählt Ruby nicht zu den Mainstream-Sprachen. Aber sie hat in bestimmten Bereichen ihre Verbreitung. Mit MRubyD gibt es jetzt eine Implementierung in C#, die eine virtuelle Maschine für die Sprache bereitstellt. Der Name erklärt sich als "mruby für dotnet" und ehrt die bereits bekannte Alternative mruby/c. mruby wiederum ist eine einfache Implementierung der Ruby-Sprache gemäss dem ISO-Standard mit Features von Ruby 3.x. MRubyD will eine leistungsstarke und anpassbare Plattform für die Entwicklung von Spielen und anderen Anwendungen bieten, die auf C# basieren.

Ein herausragendes Merkmal von MRubyD ist die nahtlose Integration in C#-basierte Spiel-Engines. Durch den Einsatz der neuesten C#-Funktionen erzielt die virtuelle Maschine eine hohe Leistung und eine hervorragende Erweiterbarkeit. Die Implementierung nutzt unter anderem verwaltete Zeiger sowie die Vorteile der Garbage Collection (GC) und des Just-in-Time (JIT) Compilers der .NET-Laufzeitumgebung. Dies garantiert nicht nur eine hohe Geschwindigkeit, sondern auch eine beeindruckende Effizienz.

MRubyD bietet eine hohe Kompatibilität mit Ruby-APIs, wobei die Entwicklung darauf ausgerichtet ist, die Verwendung in ressourcenintensiven Anwendungen wie Spielen zu ermöglichen. Bei der ersten Veröffentlichung sind bereits alle Opcodes implementiert und bestehen die erforderlichen Tests aus dem mruby-Repository. Die Entwickler legen grossen Wert darauf, die Standardmethoden von mruby umfassend zu unterstützen.

Ein zusätzlicher Vorteil von MRubyD ist die umfangreiche Integration und Erweiterbarkeit von C#-Bibliotheken. So wird das Aufrufen der umfangreichen Bibliotheken von C# aus Ruby heraus zum Kinderspiel.

Es ist wichtig zu beachten, dass es sich bei dieser Version von MRubyD um eine Preview handelt. Einige eingebaute Typen und Methoden sind noch in Arbeit. Daher sollten Entwickler, die an dem Projekt interessiert sind, sich mit den aktuell unterstützten Methoden vertrautmachen.

Zusätzlich zur mruby-VM stellt das Projekt auch eine Compiler-Unterstützung zur Verfügung, sodass Benutzer ihre Ruby-Skripte in .mrb-Bytecode umwandeln können, bevor sie diese in MRubyD ausführen. Lokale Installationen sind über den Befehl "dotnet add package MRubyD" möglich.

Mit einer klaren Roadmap zielt die Entwicklung darauf ab, alle notwendigen Ruby-Bibliotheken zu implementieren und eine vollständige Integration mit Unity zu realisieren, um Entwicklern eine noch reibungslosere Erfahrung zu bieten. MRubyD öffnet damit neue Türen für die Ruby-Entwicklung im C#-Umfeld und verspricht, eine wertvolle Ressource für Entwickler zu werden, die nach flexiblen und leistungsfähigen Lösungen suchen.

MRubyN ist eine virtuelle Maschine für Ruby, die in C# implementiert ist.