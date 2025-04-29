Vorsicht vor pctip.ch - Cybersquatting

Die Domain pctip gehört uns allerdings schon lange nicht mehr. Dies haben sich Betrüger zu Nutze gemacht und unter pctip.ch eine Website zur Bewerbung von Onlinecasinos veröffentlicht – mit unserem Logo und falschem Impressum. Meiden Sie diese Site und achten Sie darauf, dass Sie unsere Website immer mit der Eingabe der korrekten Adresse pctipp.ch besuchen.

Wir haben die zuständigen Stellen und Behörden über den Betrug informiert.