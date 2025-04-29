29. Apr 2025
Lesedauer 2 Min.
Betrug mit PCtipp-Fakesite
Vorsicht vor pctip.ch - Cybersquatting
Unter der Webadresse pctip.ch versuchen Betrüger mit unserem Namen diverse Onlinecasinos zu bewerben. Diese Site gehört nicht zum PCtipp. Achten Sie bei der Eingabe unseres Domainnamens unbedingt auf die richtige Schreibweise mit zwei «P» am Ende: pctipp.ch.
Seit dem Jahr 2003 schreibt sich der PCtipp mit zwei «P» am Ende, korrekt nach deutscher Rechtschreibung. Deshalb lautet auch die Domain unserer Website pctipp.ch. Vor dem Jahr 2003 schrieb sich der PCtip hingegen mit einem P.
Die Domain pctip gehört uns allerdings schon lange nicht mehr. Dies haben sich Betrüger zu Nutze gemacht und unter pctip.ch eine Website zur Bewerbung von Onlinecasinos veröffentlicht – mit unserem Logo und falschem Impressum. Meiden Sie diese Site und achten Sie darauf, dass Sie unsere Website immer mit der Eingabe der korrekten Adresse pctipp.ch besuchen.
Wir haben die zuständigen Stellen und Behörden über den Betrug informiert.
Kommentare