VPN-Trick: So kommen Sie günstiger in den Sommerurlaub

Erhebliche Ersparnisse bei identischen Reiseangeboten – so funktioniert’s

Mit einem VPN (virtuelles privates Netzwerk) haben Sie die Möglichkeit, Ihren digitalen Standort zu ändern und so auf Angebote und niedrigere Preise zuzugreifen.

Eine aktuelle Untersuchung von NordVPN, die vom 03. April bis zum 17. April 2025 durchgeführt wurde, hat ergeben, dass die Preise für Reisebuchungen auf Plattformen wie Booking.com oder rentalcars.com je nach Ihrem Standort variieren können. Durch die Nutzung eines VPNs können Sie Ihren virtuellen Standort ändern und so potenziell deutlich weniger für dieselben Leistungen bezahlen.

Ein konkretes Beispiel: Mit einem VPN-Server in Kroatien konnten die Experten von NordVPN bestimmte Buchungen für Schweizer Nutzer günstiger erhalten.

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Günstiger in den Sommerurlaub dank VPN (Buchungen für 28. Juli bis 03. August 2025):

Italien: Ein Deluxe Zimmer im Ca’ Bianca Tuscany Relais in der Toskana war CHF 183 günstiger (8,87 % Ersparnis!). Sie zahlten nur CHF 1.880 statt CHF 2.063.

Ein Deluxe Zimmer im in der war CHF 183 günstiger (8,87 % Ersparnis!). Sie zahlten nur CHF 1.880 statt CHF 2.063. Italien: Für ein Doppelzimmer im La Chicca B&B Siena in der Toskana sparten Sie CHF 62 (8,70 %). Der Preis sank von CHF 713 auf CHF 651.

Für ein Doppelzimmer im in der Toskana sparten Sie CHF 62 (8,70 %). Der Preis sank von CHF 713 auf CHF 651. USA: Ein Deluxe Zimmer mit Kingsize-Bett im The Herald by LuxUrban in New York war CHF 102 günstiger (7,91 % Ersparnis). Sie zahlten CHF 1.187 statt CHF 1.289.

Ein Deluxe Zimmer mit Kingsize-Bett im in war CHF 102 günstiger (7,91 % Ersparnis). Sie zahlten CHF 1.187 statt CHF 1.289. Mietwagen – Siena, Italien: Ein SUV der Marke Jeep Compass war auf rentalcars.com CHF 16 günstiger. Sie zahlten CHF 621 statt CHF 637. Ein Volkswagen T-Roc kostete nur CHF 643 statt CHF 663.

Das bedeutet für Sie: Die Änderung Ihres virtuellen Standorts kann den Unterschied zwischen einem teuren Urlaub und einem erschwinglichen Erlebnis ausmachen. Mit NordVPN können Sie:

Ihren virtuellen Standort wechseln und Preise vergleichen: Finden Sie die besten Angebote für Hotels, Flüge und Mietwagen, indem Sie sich mit Servern in verschiedenen Ländern verbinden.

Finden Sie die besten Angebote für Hotels, Flüge und Mietwagen, indem Sie sich mit Servern in verschiedenen Ländern verbinden. Unterschiedliche Serverstandorte testen: Entdecken Sie länderspezifische Angebote, indem Sie Ihren virtuellen Standort ändern. Löschen Sie Ihren Browser-Cache und verwenden Sie den Inkognito-Modus für optimale Ergebnisse.

Entdecken Sie länderspezifische Angebote, indem Sie Ihren virtuellen Standort ändern. Löschen Sie Ihren Browser-Cache und verwenden Sie den Inkognito-Modus für optimale Ergebnisse. Dynamische Preise umgehen: Erscheinen Sie als neuer Nutzer, indem Sie Ihre IP-Adresse ändern, und sichern Sie sich potenziell niedrigere Preise.

So einfach sparen Sie mit NordVPN bei Ihrer Urlaubsplanung:

Abonnieren Sie NordVPN. Verbinden Sie sich mit einem Server in einem anderen Land. Besuchen Sie Ihre bevorzugte Reisebuchungswebsite. Vergleichen Sie die Preise und buchen Sie zum besten verfügbaren Tarif.

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Extra-Tipp: Reisekosten verringern dank eSIM

Wenn Sie Ihren wohlverdienten Urlaub planen, sollten Sie nicht nur an Hotels und Flüge denken, sondern auch daran, wie Sie günstig und komfortabel mit dem Smartphone online bleiben können – ganz ohne hohe Roaming-Gebühren im Ausland. Mit der praktischen eSIM-App von Saily erhalten Sie für über 200 Reiseziele und Regionen attraktive mobile Datenpakete. So surfen Sie direkt nach Ihrer Ankunft unkompliziert und stressfrei los, ohne lange Warteschlangen beim SIM-Karten-Shop oder das mühevolle Suchen nach kostenlosen WLAN-Hotspots.

Noch besser: Wenn Sie jetzt ein 2-Jahres-Paket von NordVPN abschliessen, profitieren Sie nicht nur von satten 73 % Rabatt, sondern erhalten zusätzlich bis zu 10 GB kostenlose Mobildaten von Saily dazu. So reisen Sie nicht nur sicher, sondern auch clever und kostengünstig.

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