Aufruf Lesertest Samsung Portable SSD P7 (2 TB)

Die P7 (MU-PF2T0G/WW) nutzt USB 4. Sie liest mit bis zu 4000 MB/s und schreibt mit bis zu 3800 MB/s. Grosse Dateien und datenintensive Aufgaben sind für sie kein Problem – dank satten 2 TB Speicherplatz.

Die externe SSD läuft praktisch überall – an Windows-PCs, Macs, Smartphones, Tablets, Kameras, Fernsehern und Spielekonsolen. Dank Abwärtskompatibilität funktioniert sie auch mit USB 3.2 und älteren Anschlüssen. Firmware-Updates und Leistungsoptimierung erledigt Samsungs Magician-Software automatisch.

Stösse, Vibrationen, ein Sturz aus 2 Metern Höhe: Die P7 hält das aus. Ihre Dateien bleiben geschützt. Auf die Waage bringt sie leichte 98 Gramm.

Die schnelle 2-TB-SSD kostet im Handel zwischen 430 und 500 Franken. Der Clou: Nach dem Test dürfen Sie den Speicher behalten. Wir suchen insgesamt drei Testpersonen. Bewerben Sie sich bis zum 4. Oktober 2026 per E-Mail an die Adresse redaktion@pctipp.ch. Der Testzeitraum läuft bis zum 6. November 2026.

Verraten Sie uns, wieso Sie die Samsung-SSD testen möchten. Für die Kontaktaufnahme brauchen wir Ihren Vor- und Nachnamen, Ihre Postadresse und Ihre Telefonnummer.