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PCtipp Redaktion
17. Sep 2019

Webseiten des Grauens

Schäferhundeinteressenten und Schäferhundezüchter aufgepasst: Hier gibt es die ultimative Adressen- und Linksammlung. Besonders prominent platziert: der Marktplatz-Button
http://www.schaeferhunde-zuechter.de/

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Nichts gegen dieses Restaurant - das Essen soll dort vorzüglich sein. Aber mal im Ernst: Wann wurde diese Seite erstellt und wann zum letzten Mal erneuert?
http://tramway.ch/

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Wer sich für die wissenschaftliche Herkunft von Wörtern begeistert, sollte maletymologie.infokonsultieren. Besonders galant navigiert es sich durch die seitlichen Infobereiche. Tipp: Die scrollbaren Fenster lassen sich auch herumziehen
http://www.etymologie.info/

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Hauptsache, niemand ist mehr mit einer DFÜ-Leitung unterwegs: Dieser norwegische Shop hat so ziemlich alles im Angebot, entsprechend knallig bauen sich auch die Bildelemente der Seite auf
http://www.arngren.net/

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Sprach- und Musikbeschallung (aus den Neunzigern?) gibt es hier. Uns gefällt besonders der Seiten-Counter auf der linken Seite
http://musikluft.ch/

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Auch aus dem Fundus des Portals Websitesfromhell.net. Leider ist die Seite nicht mehr online - aber vielleicht ist das auch besser so

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Zwar ist noch nicht Weihnachten, aber hier gibts so viele Bastelanleitungen und Rezepte. Wer einmal einen deutschen Nikolaus mieten will, kann das so nebenbei auch hier erledigen
http://www-weihnachten.de/

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Hier auf Weltrekordreise.ch kann man Weltrekordreisen verfolgen ... Länderberichte suchen ... Ehrlich gesagt: Wir wissen es nicht so genau
http://weltrekordreise.ch

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Der Webseiten-Designer dieses Pizza-Kuriers hat sich wohl ganz an der Usability-Einstellung orientiert: Keep it simple. Denn man will ja möglichst schnell die Pizzen bestellen, ohne dass sich andere Seitenelemente in den Weg stellen
http://pizzafalcone.ch

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Internet-Lösungen aus dem Knonaueramt - gibt es hier:
http://solidweb.ch/

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Eine Seite speziell für direkte Flughafen-Transfers vom Genfer Flughafen in Alpenregionen. An sich eine gute Sache. Falls das Ausfüllen des seitlichen Webformulars nicht klappt: Man kann auch anrufen!
http://epsservicessa.ch/

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Die genaue Trennung der Abfälle ist wichtig! Darüber informiert diese detaillierte Infoseite aus der Welschschweiz
http://dechetterie-cornaux.ch/

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Und zum Schluss - zur Augenentspannung - noch die Lieblingswebseite des Autors:
http://augenkrebs.de.vu/

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