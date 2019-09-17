Webseiten des Grauens

Schäferhundeinteressenten und Schäferhundezüchter aufgepasst: Hier gibt es die ultimative Adressen- und Linksammlung. Besonders prominent platziert: der Marktplatz-Button http://www.schaeferhunde-zuechter.de/
Wer sich für die wissenschaftliche Herkunft von Wörtern begeistert, sollte maletymologie.infokonsultieren. Besonders galant navigiert es sich durch die seitlichen Infobereiche. Tipp: Die scrollbaren Fenster lassen sich auch herumziehen http://www.etymologie.info/
Hauptsache, niemand ist mehr mit einer DFÜ-Leitung unterwegs: Dieser norwegische Shop hat so ziemlich alles im Angebot, entsprechend knallig bauen sich auch die Bildelemente der Seite auf http://www.arngren.net/
Zwar ist noch nicht Weihnachten, aber hier gibts so viele Bastelanleitungen und Rezepte. Wer einmal einen deutschen Nikolaus mieten will, kann das so nebenbei auch hier erledigen http://www-weihnachten.de/
Der Webseiten-Designer dieses Pizza-Kuriers hat sich wohl ganz an der Usability-Einstellung orientiert: Keep it simple. Denn man will ja möglichst schnell die Pizzen bestellen, ohne dass sich andere Seitenelemente in den Weg stellen http://pizzafalcone.ch
Eine Seite speziell für direkte Flughafen-Transfers vom Genfer Flughafen in Alpenregionen. An sich eine gute Sache. Falls das Ausfüllen des seitlichen Webformulars nicht klappt: Man kann auch anrufen! http://epsservicessa.ch/
Vodafone und der WWF haben ihr gemeinsames Kampagnenziel erreicht: Insgesamt wurden eine Million ungenutzter Handys gesammelt. Für jedes Gerät spendete der Netzbetreiber ein britisches Pfund für die Projekte der Naturschutzorganisation.
IBM und ETH Zürich treiben die Entwicklung neuer Algorithmen voran, die KI, klassische Datenverarbeitung und Quantencomputing verbinden. In den nächsten zehn Jahren will man damit gemeinsam komplexe Probleme in Wirtschaft und Wissenschaft effizienter lösen.
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