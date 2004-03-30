Weisse Seiten: Swisscom erweitert Online-Telefonbuch

www.weisseseiten.ch [1] ist ein kostenloses Online-Telefonverzeichnis der Swisscom Directories AG, das täglich aktualisiert wird. Bislang waren bei dem Service nur Abfragen von Privatadressen möglich. Seit heute akzeptiert der Dienst auch die Suche nach Firmenadressen. Damit umfasst er den kompletten Inhalt aller 25 Telefonbücher von Swisscom Directories. Ausserdem werden die Adressangaben neu in verdichteter Form angezeigt. Dies soll die Übersicht für den Benutzer verbessern.