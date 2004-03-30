Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
30. Mär 2004
Lesedauer 2 Min.

News

Weisse Seiten: Swisscom erweitert Online-Telefonbuch

Swisscom Directories hat ihren Gratis-Service zur Online-Abfrage von Telefonnummern und Adressen weiter ausgebaut. Er umfasst nun den gesamten Inhalt aller 25 Schweizer Telefonbücher.
PcTipp
PcTipp
© Quelle: PCtipp.ch

www.weisseseiten.ch [1] ist ein kostenloses Online-Telefonverzeichnis der Swisscom Directories AG, das täglich aktualisiert wird. Bislang waren bei dem Service nur Abfragen von Privatadressen möglich. Seit heute akzeptiert der Dienst auch die Suche nach Firmenadressen. Damit umfasst er den kompletten Inhalt aller 25 Telefonbücher von Swisscom Directories. Ausserdem werden die Adressangaben neu in verdichteter Form angezeigt. Dies soll die Übersicht für den Benutzer verbessern.

Kommentare

Firmen Internet Internet & Sicherheit
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren
News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Publireportage
Eine Kamera. Alles im Blick: Die Reolink OMVI 3i PoE
Die neue Reolink OMVI 3i PoE (P931) vereint eine 180°-Panoramakamera mit einem motorisierten PT-Objektiv. So behält die smarte Kamera gleichzeitig das grosse Ganze im Blick und verfolgt Bewegungen in Echtzeit. Sie ist ab sofort für 279 Fr. bei digitech.ch erhältlich.
4 Minuten
logo_Bule_2000x2000_web.jpg
Reolink RM
6. Jul 2026
News
Jubiläum
40 Jahre Macintosh
Am 24. Januar 1984 wurde der erste Macintosh von Apple vorgestellt. Wir gratulieren zu 40 Jahren Mac!
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
24. Jan 2024
News
Supercomputer
KI-Rechenleistung made in Switzerland
Auf dem Innovationscampus uptownBasel ist der leistungsfähigste kommerzielle KI-Supercomputer der Schweiz in Betrieb gegangen. Die Anlage bietet Unternehmen, Forschung und Behörden Zugang zu Hochleistungsrechenkapazitäten.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
Christian Bühlmann
10. Jul 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare