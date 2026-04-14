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Patrick Hediger
14. Apr 2026
Lesedauer 3 Min.

Weitere Spiele-Apps von Tamedia

Tamedia erweitert ihr digitales Angebot und lanciert Spiele-Apps für weitere News-Titel. Nach dem Start beim Tages-Anzeiger im Dezember 2025 sind die Rätsel- und Denkspiele ab sofort auch für die Basler Zeitung, die Berner Zeitung sowie 24 heures verfügbar
© Tamedia

Spiele wie Sudoku gehören für viele Menschen längst zum digitalen Alltag - als kurze Pause, als tägliches Ritual oder als bewusster Ausgleich. Tamedia greift dieses Bedürfnis auf und erweitert ihr digitales Angebot: Nach dem laut eigenen Angaben erfolgreichen Start beim Tages-Anzeiger sind die Spiele-Apps ab sofort auch für die Basler Zeitung, die Berner Zeitung sowie 24 heures verfügbar.

Zum Start der Kampagne lanciert Tamedia eine begleitende Gewinnspielaktion: Nutzerinnen und Nutzer der App haben die Chance, 10’000 Franken zu gewinnen.

Mit den Apps bündelt Tamedia diverse beliebte Spieleformate in einer eigenen Anwendung. Dazu gehören unter anderem die Spiele Flow, Wortsuche, Mosaik, Switch, Sudoku, Kreuzworträtsel sowie ein Newsquiz mit neuen Fragen an jedem Wochentag. Nutzerinnen und Nutzer erhalten täglich neue Rätsel und können ihre Fortschritte verfolgen. Die Nutzungszahlen bei der Tages-Anzeiger-App bestärkten den Roll-out auch auf weitere Marken.

Erste Zahlen aus dem Soft‑Launch (Tages‑Anzeiger)

  • 98% der täglichen Nutzung kommt von wiederkehrenden Usern
  • 77%  spielen 2+ Games pro Tag
  • Meistgespieltes Spiel: Flow

Die Spiele-Apps basieren auf einem Freemium-Modell. Beim Download können alle Spiele einmal  kostenlos ausprobiert werden. Anschliessend bleiben ausgewählte Spiele, darunter Flow und Mosaik, täglich frei spielbar. Abonnentinnen und Abonnenten erhalten Zugriff auf zusätzliche Funktionen wie ein Archiv vergangener Rätsel sowie Community-Features und die Möglichkeit, ihren Fortschritt zu verfolgen. Neue Nutzerinnen und Nutzer testen das Angebot während 14 Tagen kostenlos.

Die Spiele-Apps sind verfügbar unter:

Tages-Anzeiger: https://ta.media/ta-game-app 
Berner Zeitung: https://ta.media/bz-game-app 
Basler Zeitung: https://ta.media/baz-game-app
24 heures: https://ta.media/24h-game-app

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