World of Samsung: die Highlights

Nicht ganz neu, dafür immerhin erweitert, hat Samsung das «offizielle Rollout» von One UI 7 ab dem 7. April 2025 für weitere, ältere Geräte in Aussicht gestellt. «One UI 7 führt», so der Hersteller, «eine neue, für KI entwickelte Benutzeroberfläche ein, die eine natürlichere Interaktion mit den Galaxy-Geräten ermöglicht.» Nachdem das Betriebssystem Anfang Jahr erstmals mit der Galaxy-S25-Serie lanciert wurde, wird es ab April nun endlich auch auf weiteren Galaxy-Geräten verfügbar sein. Das Update wird zunächst für die Galaxy S24 Serie, Galaxy Z Fold6 und Z Flip6 aufgespielt werden, schrittweise dann auf weitere Galaxy-Smartphones und -Tablets ausgeweitet. One UI 7 kommt mit einem vereinfachten Startbildschirm sowie die Neugestaltung der One UI-Widgets und des Sperrbildschirms (siehe PCtipp-Test Samsung Galaxy S25 Ultra) und soll es so dem Nutzer ermöglichen, Geräte intuitiv zu nutzen.

Spannend in dem Zusammenhang ist sicherlich die mit dem Betriebssystem eingeführte «Now Bar», welche Echtzeit-Updates direkt auf dem Sperrbildschirm anzeigt. So bleiben Anwender jederzeit auf dem Laufenden.

Mit integriert, und Teil von One UI 7, ist die KI-Plattform, ist «Galaxy AI». Sie erlaubt Nutzern App-übergreifende KI-Interaktionen, ohne, dass zwischen den unterschiedlichen Anwendungen gewechselt werden muss. Das Feature «AI Select» gibt Empfehlungen, indem es den Kontext analysiert. So kann beim Ansehen eines Videos über das Edge Panel gewischt und auf das Symbol «AI Select» geklickt werden, um es als GIF-Datei zu speichern. Mit «Writing Assist» können hingegen Inhalte, in denen Texte ausgewählt werden können, zusammengefasst oder automatisch formatiert werden. «Drawing Assist» kombiniert unterschiedliche Dateninputs (beispielweise eine Kombination aus Textprompts, Bildern und Skizzen) zu «innovativen» Bewegtbildern. Das KI-Tool «Audio Eraser» kann bestimmte Kategorien von Tönen isolieren und unerwünschte Geräusche in Videos entfernen.

Verfügbarkeit: One UI 7 wird, so Samsung, ab dem 7. April auf weiteren Galaxy-Smartphones und -Tablets schrittweise eingeführt und in den folgenden Wochen auf weitere Geräte ausgeweitet, darunter die Galaxy-S24-Serie, das Galaxy-S24-FE, die Galaxy-S23-Serie, das Galaxy-Z-Fold6 und Z-Flip6, das Galaxy-Z-Fold5 und -Z-Flip5, die Galaxy-Tab-S10-Serie und die Galaxy-Tab-S9-Serie.

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