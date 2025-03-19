KI für TVs, Betriebssystem für alte Geräte und cooler Kurzdistanz-Beamer
World of Samsung: die Highlights
In der Keynote, der Startveranstaltung der WoS führte Benjamin Braun, Chief Marketing Officer (CTO) von Samsung Europe durchs Programm. «Wir bei Samsung haben uns zum Ziel gesetzt, alle Geräte intelligenter und vernetzter zu machen.» Und der CTO weiter: «Es nicht nur darum, Produkte zu präsentieren, sondern auch zu zeigen, wie KI das tägliche Leben bereichern kann».
Für Europa leider nur frisch aufgewärmt
Ums vorwegzunehmen: Nahezu alles, was Samsung auf der, für ihre Massstäbe überschaubaren Fläche im Ausstellungsort (Fredenhagen Venue bei Offenbach bei Frankfurt in Deutschland) ausstellte, gabs Anfang 2025 auch schon zur CES 2025 Las Vegas zu bestaunen. Darunter die «neuen» 2025er-Smart-TV-Modelle der Neo-QLED-, OLED- und QLED-Reihe – oder auch «The Frame»- und «The Frame Pro»-TVs.
Wichtig: Sämtliche genannten Fernseher integrieren Samsungs KI-Technologien, darunter beispielsweise der AI-Picture-Optimizer, um Helligkeit, Kontrast und Farbe anzupassen und so ein realitätsnahes Seherlebnis zu erzeugen. Neu dazukommen für die Modelle ist auch das KI-Feature «Vision AI» (mehr dazu auf der Seite Vision AI: KI-Features für Smart-TVs). Produkt-Manager Stephanie Chosen stellte während der Keynote dann doch noch etwas Besonders vor. Und zwar wird Samsungs eigenentwickelte OS-Plattform One UI in Version 7 ab dem 7. April 2025 ausgerollt. Mehr dazu und zu finden sie in diesem Artikel (auf der Seite One UI 7: Samsungs erstes KI-Betriebssystem).
SmartThings: TVs, Beamer und Monitore vernetzt
Samsung selbst sieht die App «SmartThings» als Rückgrat des Ökosystems an. Sie verbessert den KI-Energiesparmodus und hilft Nutzerinnen und Nutzern, ihre Stromkosten zu senken. In der Keynote wurden dazu auf die Features im Zusammenspiel mit den Geräten wie den Vacuum-Staubsaugern der neuen Jet-Bot-Reihe, Waschmaschinen und Ofen der Bespoke-Reihe eingegangen. Die App kann im vernetzten Zusammenspiel mit den KI-Features, die die Geräte integrieren den Energieverbrauch optimieren, vor allem aber auch tägliche (wiederkehrende Abläufe) automatisieren und so optimieren.
Fernseher, Beamer, Monitore und noch mehr Weiss-Ware: Nach Brauns Meinung «können sich vor allem Kunstliebhaber an Samsungs aktuellen Frame-/Pro-Modell sattsehen.» Warum? Weil das südkoreanische Unternehmen seinen eigenen Art-Store mit über 3000 Werken aus 70 weltberühmten Museen und Institutionen deutlich aufgefrischt. Letzte Errungenschaft ist die erweiterte Partnerschaft mit der Art Basel, um Kunstwerke in Museumsqualität direkt auf die Frame-TVs zu bringen. Zum neuen Frame-Pro-Modell: Der Fernseher basiert auf Neo-QLED-Technologie (Mini-LED) und oll damit «brillante», schärfere Kontraste inklusive Local-Dimming-Features ermöglichen. Angetrieben wird der TV vom ebenso neuen NQ4-Gen3-AI-Prozessor. Ausserdem ist auch die sogenannte Wireless-One-Connect-Box Bestandteil des Modells, womit sich das Gerät kabellos installieren und flexibel anbringen lässt.
Zwei Gaming-Monitore mit KI-Optimierungen: Und noch zwei Geräte stellte der Redner vor: Samsungs Odyssey OLED G8 ist, so der CTO, «der weltweit erste 27-Zoll-4K-OLED-Gaming-Monitor (noch ab Q1/2025 erhältlich) und bietet eine Pixeldichte von 166 PPI sowie eine Bildwiederholrate von Gamer-freundlichen 240 Hz.» Und zweitens erblickt der 49-Zoll-Dual-QHD-Odyssey-G9 mit seiner ultrakurzen Reaktionszeit von 1 Millisekunden und 1000R-Curved-Radius in der Schweiz lanciert. Ihre Verkaufspreise sind allerdings noch nicht bekannt gegeben worden. Beide Monitore sind ausserdem vom Hersteller mit KI-basierten Bildoptimierungsfeatures ausgestattet, und zwar so wie man sie von den grösseren Smart-TVs her kennt.
Kurzdistanz-Beamer Premiere 5: Ebenfalls wurde mit «The Premiere 5» ein interaktiver Ultra-Kurzdistanzprojektor mit Dreifachlaser-Technologie vorgestellt. Er soll, nach dem Willen von Samsung, «hochauflösende Projektionen mit flexibler Nutzung verbinden.» Über eine Touch-Funktion können User direkt mit dem Bildschirm interagieren. Zudem kommt die Samsung-LightWARP-Technologie zum Einsatz, die Bilder auf beliebige Gegenstände projizieren kann.
One UI 7: Samsungs erstes KI-Betriebssystem
Nicht ganz neu, dafür immerhin erweitert, hat Samsung das «offizielle Rollout» von One UI 7 ab dem 7. April 2025 für weitere, ältere Geräte in Aussicht gestellt. «One UI 7 führt», so der Hersteller, «eine neue, für KI entwickelte Benutzeroberfläche ein, die eine natürlichere Interaktion mit den Galaxy-Geräten ermöglicht.» Nachdem das Betriebssystem Anfang Jahr erstmals mit der Galaxy-S25-Serie lanciert wurde, wird es ab April nun endlich auch auf weiteren Galaxy-Geräten verfügbar sein. Das Update wird zunächst für die Galaxy S24 Serie, Galaxy Z Fold6 und Z Flip6 aufgespielt werden, schrittweise dann auf weitere Galaxy-Smartphones und -Tablets ausgeweitet. One UI 7 kommt mit einem vereinfachten Startbildschirm sowie die Neugestaltung der One UI-Widgets und des Sperrbildschirms (siehe PCtipp-Test Samsung Galaxy S25 Ultra) und soll es so dem Nutzer ermöglichen, Geräte intuitiv zu nutzen.
Spannend in dem Zusammenhang ist sicherlich die mit dem Betriebssystem eingeführte «Now Bar», welche Echtzeit-Updates direkt auf dem Sperrbildschirm anzeigt. So bleiben Anwender jederzeit auf dem Laufenden.
Mit integriert, und Teil von One UI 7, ist die KI-Plattform, ist «Galaxy AI». Sie erlaubt Nutzern App-übergreifende KI-Interaktionen, ohne, dass zwischen den unterschiedlichen Anwendungen gewechselt werden muss. Das Feature «AI Select» gibt Empfehlungen, indem es den Kontext analysiert. So kann beim Ansehen eines Videos über das Edge Panel gewischt und auf das Symbol «AI Select» geklickt werden, um es als GIF-Datei zu speichern. Mit «Writing Assist» können hingegen Inhalte, in denen Texte ausgewählt werden können, zusammengefasst oder automatisch formatiert werden. «Drawing Assist» kombiniert unterschiedliche Dateninputs (beispielweise eine Kombination aus Textprompts, Bildern und Skizzen) zu «innovativen» Bewegtbildern. Das KI-Tool «Audio Eraser» kann bestimmte Kategorien von Tönen isolieren und unerwünschte Geräusche in Videos entfernen.
Verfügbarkeit: One UI 7 wird, so Samsung, ab dem 7. April auf weiteren Galaxy-Smartphones und -Tablets schrittweise eingeführt und in den folgenden Wochen auf weitere Geräte ausgeweitet, darunter die Galaxy-S24-Serie, das Galaxy-S24-FE, die Galaxy-S23-Serie, das Galaxy-Z-Fold6 und Z-Flip6, das Galaxy-Z-Fold5 und -Z-Flip5, die Galaxy-Tab-S10-Serie und die Galaxy-Tab-S9-Serie.
Vision AI: KI für Smart-TVs
Vision AI soll, so Samsung, die nächste Stufe bei AI-gestützten Samsung-TVs zünden. Der Hersteller selbst sieht Fernseher zwar noch als Entertainment-Zentrale. Allerdings schlüpfen die Anzeigegeräte immer mehr in die Rolle eines interaktiven KI-Gerätes, das sich den Bedürfnissen der Anwender anpasst. Dreh- und Angelpunkt bei diesem Unterfangen ist eben Samsungs neues Vision AI. Es soll durch seine automatische Anpassung an die Umgebung und Nutzungsgewohnheiten des Nutzers sowie neuen KI-Funktionen, TVs «in smarte Alltagsbegleiter verwandeln.» Integriert wird Vision AI in aktuelle Neo QLED-, OLED- und QLED-Modelle. Dabei stehen drei Features im Mittelpunkt:
- «Click to Search» liefert auf Knopfdruck Hintergrundinformationen zu Inhalten, zum Beispiel den Schauspieler in einer bestimmten Szene, ohne dafür den Film oder die Live-Übertragung zu unterbrechen.
- «Live Translate» übersetzt mit einem on-device-Übersetzungsmodell Untertitel in Echtzeit, sodass Nutzerinnen und Nutzer auch fremdsprachige Inhalte geniessen können. Abrufbar ist das Feature bisher in sieben Sprachen.
- «Generative Wallpaper» ermöglicht es, individuelle Hintergrundbilder je nach Geschmack und Anlass zu gestalten und den Bildschirm somit in ein persönliches Kunstwerk zu verwandeln.
Hier direkt im Anschluss finden Sie noch weitere Videos zur World of Samsung:
1) PCtipp-Rundgang «World of Samsung» (3:00 min)
2) Samsungs Stephanie Chosen stellt Galaxy AI und One UI 7 vor (0:34 sec)
3) Samsung präsentiert Vision AI für ihre TV-Sparte (3:00 min)
Fazit: Ruhe bewahrenOk, die ganz grossen Highlights sind zwar dieses Jahr auf der WoS (World of Samsung) ausgeblieben, dafür verfolgt der südkoreanische Tausendsassa konsequent seine KI-Strategie weiter: Mit One UI 7 gibts das Betriebssystem-Goody für frisch veraltete Smartphones und Tablets, Vision AI bringt KI auf die Smart-TVs. Und beigefüttert wird das Ganze mit spannenden Geräten, die sich clever mit SmartThings respektive dem Galaxy-AI-Universum vernetzen lassen.
So etwa der neue «The-Premiere-5»-Kurzdistanz-Projektor, das Gaming-Display Odyssey-G9 oder der edle Smart-TV in der Frame-Pro-Variante, der Kunstwerke auf die Mattscheibe wirft. Und weil Samsung keine halben Sachen macht, versüsst der Hersteller den digitalen XXL-Bilderrahmen mit (durchaus ansehnlichen TV-Qualitäten!) gleich auch mit aktuellen Ausstellungen rund um den Erdball - wie etwa der Art Basel oder das MoMa-Museum in New York.
«Getrieben von der Angst, etwas zu verpassen»
Ich wäre aber nicht Journalist, wenn ich mich nicht auf die Suche nach dem berüchtigten Haar in der Suppe begeben würde. Auf ein Wort: Samsung wird sicherlich in grossem Masse von dem getrieben, was ihre internen Research-Untersuchungen fordern. In Kurzform heisst das KI, KI und nochmals KI. Oder einfach «All in»! Das Thema ist viel zu wichtig, die Konkurrenz zu gross, um es nur halbherzig zu verfolgen. Genau jetzt wird es aber spannend, denn mir stellt sich schon auch die Frage, inwieweit der Anwender (also der auf der anderen Seite) dieses Wettaufrüsten von KI-Features, und zwar in jedem Segment, noch gewillt ist, mitzutragen. Nicht falsch verstehen: Innovation ist kein Fehler. Im Gegenteil: Richtig angewandt bringt es Vorteile gerade im täglichen Leben. Matchentscheidend bleiben für mich aber auch Tempo und Nutzwert. Und das ist immer noch eine feine individuelle, vor allem menschliche Note, die jedem selbst überlassen bleibt. Oder andersrum gesagt: Fahren Sie mal Zug, und legen Sie Ihr Handy, trotz aller Versuchung, beiseite. Beobachten Sie die Umgebung, die Landschaft. Langweilen ist erlaubt, sogar in höchstem Masse gewünscht!
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