Anzeige
Anzeige
Anzeige
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
18. Sep 2025
Lesedauer 3 Min.

Neues Smartphone

Xperia 10 VII: Sony verlängert den Software-Support

Sony hat das neue Xperia 10 VII vorgestellt. Das Mittelklasse-Smartphone kommt mit grösserem Kamerasensor, Auslöserknopf und verspricht bis zu sechs Jahre Sicherheitsupdates.

Farbig und individuell: Das neue Xperia 10 VII mit passenden Hüllen und Stickern

© (Quelle: Sony)

Sony hat seine 10er-Serie überarbeitet und bringt mit dem Xperia 10 VII ein neues Mittelklassemodell auf den Markt. Das Gerät wird ab September 2025 in den Farben Weiss, Türkis und Anthrazit zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 419 Franken sowie 449 Euro erhältlich sein.

Auffällig ist der seitliche Kamera-Auslöserknopf. Mit ihm lässt sich die Kamera-App direkt starten und Fotos können auch bei gesperrtem Bildschirm sofort aufgenommen werden. Bei der Hardware setzt Sony auf zwei rückseitige Kameras, die drei Brennweiten abdecken (16 mm Ultraweitwinkel, 24 mm Standard, 48 mm Tele). Der Hauptsensor mit 24 mm Brennweite ist mit 1/1,56 Zoll deutlich grösser als beim Vorgängermodell und soll vor allem bei schwachem Licht bessere Ergebnisse liefern.

Neu ist auch das Displayformat mit einem Seitenverhältnis von 19,5:9 und einer Bildwiederholrate von 120 Hertz. Zusammen mit überarbeiteten Frontlautsprechern will Sony so ein verbessertes Multimedia-Erlebnis bieten.

Für die Rechenleistung sorgt ein Snapdragon 6 Gen 3, der gegenüber dem Vorgänger für mehr Geschwindigkeit sorgen soll. Der Akku ist laut Hersteller auf eine Laufzeit von bis zu zwei Tagen ausgelegt. Die integrierte „Adaptive Charging“-Funktion soll die Alterung der Batterie verlangsamen.

Sechs Jahre Sicherheitsupdates und vier Android-Versionen

Ein wichtiges Signal setzt Sony bei der Update-Politik: Das Xperia 10 VII soll sechs Jahre lang Sicherheitsupdates erhalten und bis zu vier Android-Hauptversionen unterstützt werden. Damit rückt der Hersteller in eine Liga mit Anbietern wie Samsung oder Google, die ihre Geräte ebenfalls länger versorgen.

Bei der Software setzt Sony auf aktuelle Google-Services. Mit an Bord sind „Circle to Search“ sowie der KI-Assistent Gemini, der bei Aufgaben wie Schreiben, Planen oder Lernen unterstützen soll.

Das Design des Xperia 10 VII ist schlanker geworden, das Gewicht liegt bei 168 Gramm. Auf der Rückseite wurde die Kameraeinheit neu angeordnet, das Display ist mit Gorilla Glass Victus 2 gegen Bruch und Kratzer geschützt. Auch beim Thema Nachhaltigkeit gibt es Anpassungen: Rund 77 Prozent der Kunststoffe im Gerät bestehen aus recyceltem oder pflanzenbasiertem Material, die Verpackung ist plastikfrei.

Kommentare

Sony Smartphones
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare