Xperia 10 VII: Sony verlängert den Software-Support

Sony hat seine 10er-Serie überarbeitet und bringt mit dem Xperia 10 VII ein neues Mittelklassemodell auf den Markt. Das Gerät wird ab September 2025 in den Farben Weiss, Türkis und Anthrazit zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 419 Franken sowie 449 Euro erhältlich sein.

Auffällig ist der seitliche Kamera-Auslöserknopf. Mit ihm lässt sich die Kamera-App direkt starten und Fotos können auch bei gesperrtem Bildschirm sofort aufgenommen werden. Bei der Hardware setzt Sony auf zwei rückseitige Kameras, die drei Brennweiten abdecken (16 mm Ultraweitwinkel, 24 mm Standard, 48 mm Tele). Der Hauptsensor mit 24 mm Brennweite ist mit 1/1,56 Zoll deutlich grösser als beim Vorgängermodell und soll vor allem bei schwachem Licht bessere Ergebnisse liefern.

Neu ist auch das Displayformat mit einem Seitenverhältnis von 19,5:9 und einer Bildwiederholrate von 120 Hertz. Zusammen mit überarbeiteten Frontlautsprechern will Sony so ein verbessertes Multimedia-Erlebnis bieten.

Für die Rechenleistung sorgt ein Snapdragon 6 Gen 3, der gegenüber dem Vorgänger für mehr Geschwindigkeit sorgen soll. Der Akku ist laut Hersteller auf eine Laufzeit von bis zu zwei Tagen ausgelegt. Die integrierte „Adaptive Charging“-Funktion soll die Alterung der Batterie verlangsamen.

Ein wichtiges Signal setzt Sony bei der Update-Politik: Das Xperia 10 VII soll sechs Jahre lang Sicherheitsupdates erhalten und bis zu vier Android-Hauptversionen unterstützt werden. Damit rückt der Hersteller in eine Liga mit Anbietern wie Samsung oder Google, die ihre Geräte ebenfalls länger versorgen.

Bei der Software setzt Sony auf aktuelle Google-Services. Mit an Bord sind „Circle to Search“ sowie der KI-Assistent Gemini, der bei Aufgaben wie Schreiben, Planen oder Lernen unterstützen soll.

Das Design des Xperia 10 VII ist schlanker geworden, das Gewicht liegt bei 168 Gramm. Auf der Rückseite wurde die Kameraeinheit neu angeordnet, das Display ist mit Gorilla Glass Victus 2 gegen Bruch und Kratzer geschützt. Auch beim Thema Nachhaltigkeit gibt es Anpassungen: Rund 77 Prozent der Kunststoffe im Gerät bestehen aus recyceltem oder pflanzenbasiertem Material, die Verpackung ist plastikfrei.