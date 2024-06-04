Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
4. Jun 2024
Lesedauer 3 Min.

TV-App

yallo lanciert Gratis-App für Samsung TV

Ab sofort ist die yallo TV-App auf Samsung TV-Geräten ab Modelljahrgang 2020 (Tizen 5.5) verfügbar und auf neuen Geräten sogar bereits vorinstalliert. yallo TV beinhaltet über 280 Sender.
© (Quelle: Yallo)

Die App für Samsung TV ergänzt das bestehende «Bigscreen»-Angebot von yallo TV für Android TV und Apple TV. Wie auf allen anderen Geräten kann die yallo TV-App für Samsung TV nicht nur von Kundinnen und Kunden mit einem yallo TV- oder Home Internet+ TV-Abo genutzt werden, sondern steht auch den Kundinnen und Kunden von yallo Free TV kostenlos zur Verfügung.

Aufgrund der hohen Relevanz und Reichweite von Samsung TV-Geräten im Schweizer Markt hat yallo alles darangesetzt, rechtzeitig zum Start der Fussball-Europameisterschaft am 14. Juni 2024 die leistungsstarke App zu lancieren. Bereits vor dem offiziellen Launch hat yallo die App als Beta-Version veröffentlicht und so während der Entwicklung wertvolles Feedback erhalten. In den nächsten Wochen und Monaten wird die App stetig optimiert z. B. mit einer Suchfunktion, um den Kundinnen und Kunden das beste TV-Erlebnis zu bieten.

yallo TV immer und überall

Das yallo TV-Erlebnis mit über 280 Sendern gibt es für zu Hause somit auf Samsung TV, Android TV und Apple TV oder mit der yallo TV-Box. Wer auch unterwegs kein EM-Spiel verpassen will, kann die yallo TV-App für Smartphones und Tablets (iOS/Android) nutzen. yallo TV kann ferner auch mit allen gängigen Webbrowsern auf dem PC und Laptop gesehen werden.

yallo TV ist das Komplettangebot inklusive 7 Tagen Replay und zeitlich unbegrenztem Aufnahmespeicher für 1000 Sendungen, das mit einem yallo TV oder Home Internet+ TV Abos erworben werden kann. Wer nur wenig fernsieht, kann als Alternative die yallo TV-App auf Samsung TV kostenlos nutzen. Dazu genügt es, sich mit einer E-Mail-Adresse für ein yallo Free TV-Konto zu registrieren. yallo Free TV ist werbefinanziert und auf dem Fernseher auf eine monatliche Nutzung von 30 Stunden limitiert. Ohne Replay-TV und mit geringerem Aufnahmespeicher ist der Funktionsumfang gegenüber dem Komplettangebot reduziert.

https://yallo.tv/home/

Kommentare

Fernseher Apps Samsung Sunrise Smartphone & Apps
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare