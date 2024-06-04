yallo lanciert Gratis-App für Samsung TV

Die App für Samsung TV ergänzt das bestehende «Bigscreen»-Angebot von yallo TV für Android TV und Apple TV. Wie auf allen anderen Geräten kann die yallo TV-App für Samsung TV nicht nur von Kundinnen und Kunden mit einem yallo TV- oder Home Internet+ TV-Abo genutzt werden, sondern steht auch den Kundinnen und Kunden von yallo Free TV kostenlos zur Verfügung.

Aufgrund der hohen Relevanz und Reichweite von Samsung TV-Geräten im Schweizer Markt hat yallo alles darangesetzt, rechtzeitig zum Start der Fussball-Europameisterschaft am 14. Juni 2024 die leistungsstarke App zu lancieren. Bereits vor dem offiziellen Launch hat yallo die App als Beta-Version veröffentlicht und so während der Entwicklung wertvolles Feedback erhalten. In den nächsten Wochen und Monaten wird die App stetig optimiert z. B. mit einer Suchfunktion, um den Kundinnen und Kunden das beste TV-Erlebnis zu bieten.

yallo TV immer und überall

Das yallo TV-Erlebnis mit über 280 Sendern gibt es für zu Hause somit auf Samsung TV, Android TV und Apple TV oder mit der yallo TV-Box. Wer auch unterwegs kein EM-Spiel verpassen will, kann die yallo TV-App für Smartphones und Tablets (iOS/Android) nutzen. yallo TV kann ferner auch mit allen gängigen Webbrowsern auf dem PC und Laptop gesehen werden.

yallo TV ist das Komplettangebot inklusive 7 Tagen Replay und zeitlich unbegrenztem Aufnahmespeicher für 1000 Sendungen, das mit einem yallo TV oder Home Internet+ TV Abos erworben werden kann. Wer nur wenig fernsieht, kann als Alternative die yallo TV-App auf Samsung TV kostenlos nutzen. Dazu genügt es, sich mit einer E-Mail-Adresse für ein yallo Free TV-Konto zu registrieren. yallo Free TV ist werbefinanziert und auf dem Fernseher auf eine monatliche Nutzung von 30 Stunden limitiert. Ohne Replay-TV und mit geringerem Aufnahmespeicher ist der Funktionsumfang gegenüber dem Komplettangebot reduziert.

https://yallo.tv/home/