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Florian Fügemann, pte
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Patrick Hediger
30. Jun 2025
Lesedauer 2 Min.

Zusammenfassungen

YouTube testet Googles KI-Such-Feature

Googles Video-Tochter YouTube hat auf dem eigenen Blog den Test KI-basierter Zusammenfassungen mit mehreren Quellen in einer Slider-Auswahl angekündigt.
© (Quelle: Youtube)

Googles Video-Tochter YouTube hat auf dem eigenen Blog den Test KI-basierter Zusammenfassungen mit mehreren Quellen in einer Slider-Auswahl angekündigt. Laut dem Unternehmen sollen vorerst in den Vereinigten Staaten Erfahrungen gesammelt werden.

KI-Suchangleichung

KI-Funktionalitäten für die Suche sind nicht neu. User, die Google effektiv nutzen, haben in den vergangenen Monaten bereits entsprechende KI-Zusammenfassungen wahrgenommen. Nun soll dieses Prinzip - auch optisch neu konzipiert - bei YouTube in Erprobung gebracht werden.

Demnach soll anstelle der bisherigen Liste aus Videos, Playlists und Kanälen als Antwort auf entsprechende Suchanfragen nun als erstes Ergebnis das KI-generierte "Highlight" stehen. Ein kurzer Zusammenschnitt soll dem User einen Überblick verschaffen. Darunter folgt dann der Inhalt.

Karussell und Thumbnails

In Form eines Karussells sollen künftig weitere Clips als kleine Thumbnails dargestellt werden. Eine Zusammenfassung gibt es hier ebenfalls, wenn darauf geklickt bzw. getippt wird. Auch Highlights sind bei Bedarf verfügbar. Kritiker befürchten bereits einen Rückgang des Traffics.

YouTube will das neue Feature nach eigenen Angaben zunächst auf gestellte Suchanfragen in den Bereichen Shopping, Lokalitäten und Freizeitaktivitäten beschränken. Bisher kommen nur zahlende Premium-Nutzer in den USA in den Genuss eines Tests der neuen Funktionen. (pressetext.com)

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