Zattoo baut Angebot in der Schweiz auf über 400 Sender aus

Was 2006 in der Schweiz mit gerade einmal vier Sendern begann, ist heute zu einem Angebot mit über 400 Programmen für Kundinnen und Kunden mit Zattoo Premium und Ultimate gewachsen. Und die Auswahl wird weiter ausgebaut.

Neu dabei sind 22 lineare Free-TV-Sender aus unterschiedlichen Ländern und Sprachräumen. Mit ERT World aus Griechenland, Duna aus Ungarn, 2M Monde aus Marokko oder LCP aus Frankreich wird das Angebot noch internationaler. Die Auswahl reicht somit von West- und Südeuropa über Mittel- und Südosteuropa bis nach Nordafrika und darüber hinaus.

Ergänzt wird das lineare Angebot durch neue FAST-Channels rund um Kochen, Serienklassiker, Tiere, Western, Technik und Fahrzeuge.

Neben der wachsenden Auswahl an Sendern verbessert Zattoo auch die Bildqualität im Free-Angebot: 31 bestehende Sender, die bislang in SD ausgespielt wurden, sind künftig in HD verfügbar. Insgesamt umfasst Zattoo Free damit rund 280 Sender.