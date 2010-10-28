10 gefährliche Windows-Befehle

9. Vorsicht bei klassischen Killer-Kommandos

Risiko: 5 Nutzen: 4

Erfahrene Anwender werden diese nützlichen Kommandozeilenbefehle kennen und schätzen. Meistens ist es aber so: Je mächtiger ein Befehl ist, umso gefährlicher ist er potenziell auch. Und selbst Profis sind keineswegs vor Pannen gefeit.

Diskpart: Wo Ihnen die Datenträgerverwaltung eine – wohlüberlegte – Grenze setzt, brauchen Sie das mächtige Diskpart. Nur damit machen Sie etwa eine versteckte Partition sichtbar (attributes volume clear hidden) oder entfernen ein exotisches Dateisystem (clean). Wenn Sie die falsche Partition erwischen (select), hat das Tool eine verheerende Wirkung – alle Daten sind weg.

Mountvol: Ein Kommando wie Mountvol d:\ /d ist schnell eingegeben. Das Laufwerk D: wird damit vom System abgemeldet. Wer sich beim Buchstaben irrt und die Systempartition angibt, erhält keinerlei Warnhinweis und erlebt die Katastrophe: Windows XP oder Vista stirbt unter der Oberfläche langsam weg. Zwar funktioniert der Desktop noch lange in aller bunten Pracht, aber nichts geht mehr: kein Programmaufruf, kein Startmenü-Punkt, kein Kontextmenü, nicht mal Runterfahren ...

Wiederherstellungspunkte nützen nichts, weil sie nicht gefunden werden. Mountvol hat nämlich in der Registry unter HKLM\System\MountedDevices einen kleinen Binärwert gelöscht. Kundige können den Schaden eventuell noch über ein sekundäres System (Win PE) reparieren.

DEL und RD: Die Befehle del /s und rd /s, die alle Unterordner mitverarbeiten, sind ebenso effizient wie gefährlich. Bin ich wirklich im richtigen Startordner? Diese Frage sollten Sie sich grundsätzlich zweimal stellen – nicht nur, wenn Sie die Befehle unmittelbar an der Kommandozeile verwenden, sondern mehr noch in Batch-Dateien. Wenn dort ein Ordnerwechsel nicht klappt und DEL oder RD sich im falschen Verzeichnis austoben, ist sehr schnell sehr viel gelöscht.

Robocopy, Synctoy & Co.: Synchronisierungs-Tools wie Robocopy (/mir) und Synctoy 2.0 von Microsoft (Synchronize und Echo) kopieren nicht nur Neues, sondern löschen auch Überzähliges. Die Stossrichtung der Tools, Daten zu sichern, kann da leicht ins Gegenteil umschlagen.

Abhilfe: Unerfahrenen Anwendern raten wir davon ab, die beiden Tools Diskpart und Mountvol anzufassen. Del /s und rd /s sind oft unentbehrlich: Wenn Sie die Befehle gezielt und vorsichtig einsetzen, verschwinden genau die Daten, die Sie wirklich loswerden wollen. Bei Robocopy sollten Sie immer erst den zusätzlichen Schalter /L, bei Synctoy die Preview-Option verwenden. Beides liefert ein Protokoll aller anstehenden Aktionen, ohne diese vorerst zu realisieren. Sorgen Sie bei Robocopy dafür, dass die Konsole via Eigenschaften, Layout, Fensterpuffergrösse bis zu einige tausend Zeilen anzeigen kann, damit Sie das Protokoll von Anfang bis Ende einsehen können.

10. Vorsicht beim Verschlüsseln per Encrypting ...

10. Vorsicht beim Verschlüsseln per Encrypting Filesystem

Risiko: 4 Nutzen: 5

Die Windows-Versionen XP Pro sowie Vista Ultimate/Business/Enterprise bieten Ihnen die Möglichkeit, mit dem Encrypting Filesystem (EFS) Ihre privaten Dateien bequem zu verschlüsseln. Wenn Sie in diesen Systemen mit der rechten Maustaste auf eine Datei oder einen Ordner klicken, Eigenschaften, Allgemein, Erweitert wählen und Inhalt verschlüsseln aktivieren, dann legt Windows beim ersten Mal ein Schlüsselpaar für Ihr Benutzerkonto an und verschlüsselt damit die Dateien. Sie selbst erkennen EFS-verschlüsselte Dateien nur daran, dass die Dateinamen im Explorer grün eingefärbt sind. Andere Benutzer können die Daten nicht öffnen, solange sie nicht Ihr Schlüsselpaar besitzen, auch nicht von einem externen System aus.

Riskante Verschlüsselung: So nützlich die EFS-Verschlüsselung auch ist – sie birgt ein erhebliches Risiko, gerade Ihre wichtigsten Daten unbrauchbar zu machen. Wenn Sie oder der Administrator Ihres Systems Ihr Benutzerkennwort etwa über den häufig genutzten Kommandozeilen-Befehl

net user <Benutzername><neues Kennwort> ändern, können Sie Ihre verschlüsselten Dateien ab sofort nicht mehr öffnen. Gleiches gilt erst recht, wenn das Benutzerkonto gelöscht oder das System komplett neu installiert wird. Beim Anklicken der Dateien sehen Sie künftig nur noch den Dialog Zugriff verweigert – und der bedeutet Datenverlust.

Abhilfe: Das Anlegen von Konten und Kennwörtern sollte immer eine gut überlegte, einmalige Aktion nach der Installation vom Windows bleiben. Um im Notfall wieder Zugriff zu bekommen, müssen Sie über das Systemsteuerungs-Applet Benutzerkonten Ihr Kennwort auf das ursprüngliche zurücksetzen. Um sich grundsätzlich vor Datenverlust mit EFS zu schützen, legen Sie sich zusätzlich immer einen Wiederherstellungsagenten an.

Vorsicht vor 5 Killer-Klicks Killer-Klick ...

Vorsicht vor 5 Killer-Klicks

Killer-Klick 1: Wininit.exe im Task-Manager beenden

Sie haben unter Vista versehentlich die Wininit.exe im Task-Manager beendet? Pech gehabt! Vista fährt ohne Rücksicht auf nicht gespeicherte Daten sofort herunter. Microsoft hat den potenziellen Datenkiller mittlerweile entschärft: Unter Windows 7 erscheint ein Warndialog.

Killer-Klick 2: <Strg>-<A> und <Return> im Explorer

Das passiert wohl jedem Anwender irgendwann: Er drückt <Strg>-<A> im Explorer (alles markieren), gefolgt von <Return>. Jetzt kommt es nur darauf an, welche Dateimenge markiert wurde und welcher Art die Dateien sind. Bei etwas Pech erholt sich Windows nicht mehr, und der Zwangsneustart bedeutet Datenverlust.

Killer-Klick 3: Übereiltes Drag&Drop auf Anwendungen

Leichtfertiges Drag&Drop auf Anwendungen kann fatal enden: Um etwa festzustellen, ob eine sehr grosse Datei unbekannten Typs Lesbares enthält, scheint sich ein Drag&Drop auf Word anzubieten. Word versucht, die Datei zu konvertieren. Selbst wenn es diese Aktion überhaupt übersteht: Bereits geladene Texte in Word können beschädigt sein.

Killer-Klick 4: Maximale Pfadlänge überschreiten

Die maximale Pfadlänge unter XP und Vista beträgt ca. 250 Zeichen. Wenn Sie eine Hierarchie zu komplex anlegen und die Ordnernamen zu lang wählen, werden die Daten auf der untersten Ebene unzugänglich. Problematisch ist es vor allem, in einer gerade noch funktionierenden Hierarchie nachträglich Ordnernamen zu verlängern.

Killer-Klick 5: Taste <x> als Explorer-Killer

Die Taste <x> auf der numerischen Tastaturfeld öffnet seit Windows-Generationen im Explorer sämtliche Unterverzeichnisse des markierten Ordners. Falls Sie diese Funktion auf der oberen Ebene einer grossen Festplatte oder eines grossen Netzwerks ausführen, wird der Explorer nicht damit fertig (Keine Rückmeldung). Mit etwas Glück kann das Schliessen des entsprechenden Explorer-Fensters die Dauersanduhr beenden.