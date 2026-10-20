10 Gratis-Tools für Windows

Sei es Dateisuche, Passwortverwaltung oder Bildschirmaufnahme – die richtigen Werkzeuge sparen viel Zeit und bieten Funktionen, die Windows von Haus aus nicht oder nur eingeschränkt mitbringt. Der PCtipp stellt zehn Freeware-Programme vor, die sich seit Jahren bewährt haben und auf keinem gut ausgestatteten Windows-Rechner fehlen sollten.

1. PowerToys

Download: github.com/microsoft/powertoys

Viele Windows-Nutzer kennen die PowerToys noch aus der Zeit, als sie Windows 95 und XP installiert hatten. Für die Windows-Versionen Vista, 7 und 8/8.1 veröffentlichte Microsoft die beliebte Tool-Suite allerdings nicht mehr. Erst mit Windows 10 und 11 erlebten die PowerToys ein Comeback.

Die PowerToys enthalten mittlerweile viele Dutzend nützliche Funktionen, die wir hier aus Platzgründen leider nicht alle abdecken können, Bild 1. Einige wie das Erweiterte Einfügen sind nach der Installation bereits aktiviert. Damit können Sie Inhalte aus der Zwischenablage zum Beispiel beim Einfügen in das Markdown-Format (Auszeichnungssprache für Texte) umwandeln oder auch als neue HTML-Datei abspeichern, jeweils inklusive der erforderlichen Markierungen. Zum Einfügen erweiterter Inhalte drücken Sie nicht die übliche Tastenkombination Ctrl+V, sondern Windowstaste+Shift+V. Dadurch öffnen Sie ein Fenster, in dem Sie bequem auswählen, welches Format Sie haben wollen.