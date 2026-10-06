Gutes aus Europa - Software-Alternativen zu US-Produkten

Anwendungen wie ChatGPT, Google Maps, Gmail oder Microsoft 365 gehören für viele Menschen zum digitalen Alltag. Diese Dienste stammen allerdings aus den USA. Spätestens seit Donald Trumps zweiter Amtszeit wird in Europa der Wunsch nach mehr Unabhängigkeit von US-Software immer grösser.

Auch aus Sicht der Privatsphäre gerät US-Software zunehmend in die Kritik: US-Behörden können dank des «US Cloud Acts» jederzeit die Herausgabe von Personendaten bei US-Unternehmen erzwingen, selbst wenn die betreffende Person gar nicht in den Vereinigten Staaten lebt.

Wer Wert auf Datenschutz, europäische Rechtsstandards oder digitale Unabhängigkeit legt, findet heute zahlreiche Alternativen aus Europa und selbst der Schweiz.

KI-Chatbots

Seit dem Erfolg von ChatGPT ist künstliche Intelligenz zu einem festen Bestandteil des digitalen Alltags geworden. Die bekanntesten KIs wie Claude, Gemini oder Grok, stammen allerdings alle aus den USA. Doch auch in Europa sind inzwischen leistungsfähige KI-Assistenten entstanden. Zwar reichen diese nicht immer an die Leistungsfähigkeit der US-Konkurrenz heran, für den Alltag reichen sie aber problemlos aus.

Mistral Vibe

Das französische Unternehmen Mistral AI gilt als einer der wichtigsten europäischen KI‑Anbieter. Mit Vibe (früher Le Chat) bietet die Firma unter mistral.ai/products/vibe einen Chatbot an, der Fragen beantwortet, Texte erstellt, Zusammenfassungen liefert und bei Recherchen hilft, Bild 1. Die Bedienung erinnert stark an ChatGPT, sodass der Umstieg leichtfällt. Ein weiterer Vorteil ist der Fokus auf europäische Datenschutzstandards.