5 praktische Apps für Outlook

3. Xing- und LinkedIn-Kontakte direkt in Outlook

Erhält man ein Mail von jemandem, der vielleicht bei einem der beiden grössten Business-Netzwerken mit von der Partie ist, so lässt sich dies mit der Xing- und der LinkedIn-App schnell herausfinden. Ist die jeweilige App aktiv, schlägt diese die E-mail und den Namen des Absenders im Verzeichnis des jeweiligen sozialen Netzes nach. Ist die Person tatsächlich bei Xing oder LinkedIn, so kann man dies bestätigen und - nachdem man sich selbst eingeloggt hat - auch das Profil ansehen.

Bei der LinkedIn-App ist es zudem möglich, gleich eine Kontaktanfrage zu starten. Somit lässt sich das eigene professionelle Netzwerk recht einfach und sozusagen nebenbei beim Mail-Checken erweitern.

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Verschlüsselt mailen

4. Sicherer Mailversand

Um Mails verschlüsselt und sicher verschicken zu können, bieten sich gleich mehre Apps an. Mir hat diejenige von IXD gefallen, da sie gratis und uneingeschränkt nutzbar ist. Wie bei allen Mail-Security-Anwendungen spannt auch Secure Mail von IXD mit dem entsprechenden Webdienst zusammen. Dort muss man denn auch zuerst ein Konto einrichten, um verschlüsselte E-Post zu verschicken und zu empfangen. IXD ist im US-Bundesstaat Washington beheimatet und greift für seine Dienste auf die Cloud-Services von Amazon zurück. IXD verwendet als Verschlüsselungsstandard Advanced Encryption Standard (AES) mit 256 Bit. Die Verbindung zum Webserver wird mit SSL oder TLS gesichert.

Der sichere Mailversand aus Outlook heraus ist zwar einfach, aber doch etwas ungewohnt und nicht dem normalen Workflow entsprechend. Beim Verfassen einer neuen Mail geht man zunächst gleich vor, wie bei jedem anderen neuen Mail. Danach ruft man aus dem «Neuen Mail»-Fenster heraus die Secure-Mail-App auf. Jetzt erscheint am rechten Rand der neuen Mail ein Fenster, in dem die sichere Mail erfasst wird. Zwar kann man wie gewohnt im An-Feld die Empfänger auswählen, diese wandern aber flugs in die integrierte IXD-Oberfläche. Den Text muss man ebenfalls in einer dafür vorgesehenen Box im Zusatzfenster verfassen. Hier lassen sich auch Dateien anhängen, die verschlüsselt verschickt werden. Schliesslich drückt man auf den Senden-Knopf im Secure-Mail-Fenster. Das Outlook-Mail-Fenster bleibt allerdings danach als Hülse zurück und muss separat geschlossen werden. Man sieht: Bei der «App» handelt es sich mehr oder weniger um ein Browserfenster in Outlook, mit dem sichere elektronische Schreiben verfasst und verschickt werden können. Was man versendet hat, bleibt nicht in Outlook und muss im Web-Dienst nachgeschlagen werden.