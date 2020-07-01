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Jens Stark
Jens Stark
Hier finden Sie alle Artikel und Meinungsbeiträge von Jens Stark.
Beiträge von Jens Stark
News
Nationales Zentrum für Cybersicherheit
Aus Melani wird das NCSC
Die Melde- und Analysestelle Informationssicherung des Bundes (Melani) wird Teil des im Aufbau befindlichen Nationalen Zentrums für Cybersicherheit (NCSC) und tritt künftig unter dem NCSC-Label auf.
2 Minuten
Jens Stark
1. Jul 2020
News
News
Die besten Passwort-Manager im Vergleich
Wer hat nicht mehr Passwörter, als er selbst verwalten kann? Zu Hilfe kommen hier Passwort-Manager. Doch, was taugen die Verwalter und welche Features sind ein Muss?
8 Minuten
Claudia Maag
28. Nov 2019
News
News
GPS-Kontrollpunkt für Smartphones
Zeigt das Smartphone oder der GPS-Empfänger die exakte Position an? Beim Landesmuseum neben dem Zürcher Hauptbahnhof kann man die Genauigkeit des GPS überprüfen.
3 Minuten
Jens Stark
20. Nov 2018
News
News
Wie man einen Smart-TV hackt
Mit ein bisschen Hacker-Know-how lassen sich Smart-TVs in Abhörzentralen oder DDoS-Bots verwandeln. Wie einfach das geht, wurde kürzlich live demonstriert.
3 Minuten
Jens Stark
23. Mär 2017
Praxis
Android Tipp
Googles Fotoscanner-App im Test
Alte Papier-Bilder ins digitale Zeitalter hinüberretten, ist mit Googles Fotoscanner-App ein Kinderspiel. Auch die Qualität der Ergebnisse lassen sich sehen.
3 Minuten
Jens Stark
25. Nov 2016
Praxis
Tipps & Tricks
5 praktische Apps für Outlook
Das Kommunikationsprogramm Outlook von Microsoft kann zwar viel. Trotzdem gibt es mittlerweile interessante Zusatz-Apps, welche den Funktionsumfang erweitern können.
5 Minuten
Jens Stark
24. Jul 2015
News
News
Swisstopo: Luftbilder von 1920 bis heute abrufbar
Das Bundesamt für Landestopografie Swisstopo hat 320'000 Luftbilder der Schweiz im Internet veröffentlicht. Die Fotos zeigen eindrücklich den Wandel des Landschaftsbilds.
2 Minuten
Jens Stark
10. Apr 2014
News
News
Schweizer Alternativen zu Dropbox
Seit dem NSA-Skandal sind ausländische Onlinespeicherdienste à la Dropbox ein wenig in Verruf geraten. Unsere Schwesterzeitschrift Computerworld hat sich auf die Suche nach helvetischen Alternativen gemacht.
4 Minuten
Jens Stark
21. Aug 2013
News
News
Das gläserne Smartphone kommt
Die taiwanische Firma Polytron Technologies hat den Prototyp eines Smartphones gezeigt, das fast durchsichtig ist.
2 Minuten
Jens Stark
7. Feb 2013
News
News
Sensible Daten auf gebrauchten Harddisks
Festplatten, die auf eBay versteigert werden, enthalten oft sensible und persönliche Daten: private Mails, heikle Finanzdaten und peinliche Fotos.
2 Minuten
Jens Stark
12. Feb 2009
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