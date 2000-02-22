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PCtipp Redaktion
22. Feb 2000
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Abgeschnittene Seitenrand-Effekte in Word

Beim Seitenrand 'Effekte' schneidet es im Hochformat unten einen Teil ab und im Querformat den rechten Rand. Dies aber nur in der Seitenansicht. Wenn ich drucken will kommt dann die Fehlermeldung 'Die Seitenränder im Abschnitt 1 sind ausserhalb des bedruckbaren Seitenbereichs gesetzt'. Wie kann ich diesen Fehler beheben? Wie kann ich bei einem 2-spaltigen Dokument einen Seitenrand um jede einzelne Spalte setzen?
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Das Abschneiden der Effekt-Symbole beim Seitenrand können Sie folgendermassen beheben: Nachdem Sie das Symbol in FORAMT/RAHMEN UND SCHATTIERUNG - SEITENRAND ausgewählt haben, klicken Sie rechts auf den Knopf OPTIONEN und wählen dann statt der Standardeinstellung ABSTAND VOM SEITENRAND aus: ABSTAND VOM TEXT.

Dann wird Ihnen der Rand nicht mehr abgeschnitten.

Da sich die Seitenrandsymbole in der Standardeinstellung ausserhalb des bedruckbaren Bereichs befinden, erhalten Sie beim Drucken die entsprechende Meldung. Wenn Sie ABSTAND VOM TEXT als Option eingegeben haben, erhalten Sie die Meldung nicht mehr.

Leider können Sie für beide Spalten keinen separaten Seitenrand setzen, das geht nur für die ganze Seite. Zwar können Sie für einzelne Abschnitte Seitenränder auswählen, aber nicht für Spalten.

Vielleicht lösen Sie das Problem am besten dadurch, dass Sie eine der Girlanden oder anderen Symbole, die Word als Grafiken anbietet, zweimal in die Mitte setzen. Das sieht auch sehr schön aus.

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