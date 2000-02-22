Abgeschnittene Seitenrand-Effekte in Word

Das Abschneiden der Effekt-Symbole beim Seitenrand können Sie folgendermassen beheben: Nachdem Sie das Symbol in FORAMT/RAHMEN UND SCHATTIERUNG - SEITENRAND ausgewählt haben, klicken Sie rechts auf den Knopf OPTIONEN und wählen dann statt der Standardeinstellung ABSTAND VOM SEITENRAND aus: ABSTAND VOM TEXT.

Dann wird Ihnen der Rand nicht mehr abgeschnitten.

Da sich die Seitenrandsymbole in der Standardeinstellung ausserhalb des bedruckbaren Bereichs befinden, erhalten Sie beim Drucken die entsprechende Meldung. Wenn Sie ABSTAND VOM TEXT als Option eingegeben haben, erhalten Sie die Meldung nicht mehr.

Leider können Sie für beide Spalten keinen separaten Seitenrand setzen, das geht nur für die ganze Seite. Zwar können Sie für einzelne Abschnitte Seitenränder auswählen, aber nicht für Spalten.

Vielleicht lösen Sie das Problem am besten dadurch, dass Sie eine der Girlanden oder anderen Symbole, die Word als Grafiken anbietet, zweimal in die Mitte setzen. Das sieht auch sehr schön aus.