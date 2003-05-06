Anzeige
Anzeige
Anzeige
ChatGPT Image 3. März 2026, 11_18_22.png
PCtipp Redaktion
6. Mai 2003
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Absatznummerierung in Word

Ich schreibe eine Dissertation. Dabei ist es neuerdings üblich, jeden Absatz mit einer fortlaufenden Randziffer zu versehen, aber ohne dass der Absatz eingezogen wird. Wie muss ich dazu vorgehen?
PcTipp
PcTipp
© Quelle: PCtipp.ch

Sie können dazu die Nummerierungsfunktion von Word verwenden. Gehen Sie folgendermassen vor:

1. Markieren Sie den Text, dessen Absätze Sie nummerieren wollen.

2. Rufen Sie Menü "Format/Nummerierung und Aufzählungszeichen..." auf.

3. Wählen Sie die Registerkarte "Nummerierung"

4. Wählen Sie eines der Nummerierungsformate aus den acht angezeigten Fenstern oder eines der vorgegebenen Formate und klicken dann auf den Knopf "Anpassen".

Bei den vorgegebenen Formaten wird der Absatz um den unter "Anpassen" bei "Textposition/Einzug bei:" angegebenen Wert eingezogen. Sie können hier jedoch auch den Wert "0" eingeben. Bestätigen Sie mit "OK".

Nun sind die Absätze links noch nicht bündig, weil der Wert "0" eingegeben wurde. Dies können Sie mit der Absatzformatierung bereinigen. Wählen Sie "Format/Absatz" (oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die markierten Absätze und wählen Sie "Absatz" aus dem Kontextmenü) und stellen Sie auf der Registerkarte "Einzüge und Abstände" unter "Extra:" die Option "Hängend" ein. "Hängend" bedeutet, dass die erste Zeile eines Absatzes nach links "überhängt". In diesem Falle bewirkt es, dass die Absatznummerierung, die ja nach links hinausgezogen ist, also auch "hängt", in korrektem Abstand vor dem Absatz steht.

Wie Sie sehen, wenn Sie nun die Anzeige auf Ihrem Word-Lineal am oberen Bildschirmrand betrachten, ist nicht nur die erste Zeile nach links hinausgezogen, sondern Word hat auch exakt auf die Position des Einzuges einen linksbündigen Tabulator gesetzt. Dies müssen Sie berücksichtigen, wenn Sie den linken Einzug inklusive der Nummerierung noch weiter nach links verschieben wollen, um die Nummerierung ausserhalb der Textbreite zu positionieren.

In diesem Falle müssen Sie den Absatzeinzug auf einen negativen Wert setzen und den hängenden Einzug und die Position des Tabulators beide entsprechend anpassen, so dass wieder ein glatter Rand entsteht.

Kommentare

Office Monitore
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren
Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare