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PCtipp Redaktion
23. Aug 2005
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Access: Auch Zahlen mit Kommastellen zulassen

Die Eingabe von Kommazahlen in Access wird bei mir immer auf- oder abgerundet, selbst wenn ich Dezimalstellen zulasse. Im Grunde genommen gibt es in meiner gesamten Datenbank nur ganze Zahlen. Welche Einstellung muss ich verändern, um Kommastellen zuzulassen?
© Quelle: PCtipp.ch

Wenn Sie nicht der Ersteller der Datenbank sind, dann wurde der Datentyp vielleicht bewusst so gewählt, dass keine Kommastellen eingegeben werden können. Andernfalls haben sie beim aufstellen der Datenbank den falschen Zahlentyp für das entsprechende Feld gewählt. Ja nach Grösse der Zahlen, die in dieses Feld eingegeben werden müssen, sollte ein bestimmter Typ ausgewählt werden. Der Typ "Long Integer" zum Beispiel, den Access standardmässig auswählt, kann Zahlen von -2.147.483.648 bis 2.147.483.647 speichern. Das entspricht 4 Bytes im Speicher. Der Typ "Byte" speichert aber nur 1 Byte, was einem Zahlen-Range von 0 bis 255 entspricht. Beide Typen speichern keine Nachkomastellen! Der kleinste Typ, der Kommastellen speichern kann ist der Typ "Single". Damit kann man Zahlen mit einer 7-stelligen Genauigkeit hinter dem Komma speichern.

© Quelle: PCtipp.ch

Um den Datentyp des Feldes zu verändern öffnen Sie die Tabelle im Entwurfsmodus und klicken dann auf den Namen des betreffenden Feldes. In den Eigenschaften im unteren Teil des Fensters kann dann unter "Feldgrösse" der Zahlentyp gewählt werden. Wenn der Cursor in der Auswahlliste steht rufen Sie mit F1 die Hilfe auf und wählen einen der dort kommentierten Datentypen aus. Nach dem Speichern der Tabelle können sie mit dem Dateneingeben fortfahren.

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Datenverwaltung Kummerkasten Office Speicher
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