Access: Auch Zahlen mit Kommastellen zulassen

Wenn Sie nicht der Ersteller der Datenbank sind, dann wurde der Datentyp vielleicht bewusst so gewählt, dass keine Kommastellen eingegeben werden können. Andernfalls haben sie beim aufstellen der Datenbank den falschen Zahlentyp für das entsprechende Feld gewählt. Ja nach Grösse der Zahlen, die in dieses Feld eingegeben werden müssen, sollte ein bestimmter Typ ausgewählt werden. Der Typ "Long Integer" zum Beispiel, den Access standardmässig auswählt, kann Zahlen von -2.147.483.648 bis 2.147.483.647 speichern. Das entspricht 4 Bytes im Speicher. Der Typ "Byte" speichert aber nur 1 Byte, was einem Zahlen-Range von 0 bis 255 entspricht. Beide Typen speichern keine Nachkomastellen! Der kleinste Typ, der Kommastellen speichern kann ist der Typ "Single". Damit kann man Zahlen mit einer 7-stelligen Genauigkeit hinter dem Komma speichern.