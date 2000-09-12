12. Sep 2000
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Access - Zeilenumbruch in einem Textfeld
In einem Accessbericht möchte ich eine ganze Anschrift inkl. Name, Adresse usw. in einem Textfeld darstellen. Wie man die Felder hintereinander aufreihen kann, habe ich bereits heraus gefunden. Doch ich möchte nun, dass das Feld «Adresse» auf eine neue Zeile im gleichen Textfeld geschrieben wird. Wie kann ich das bewerkstelligen?
Die grösste Hürde haben Sie ja bereits geschafft. Sie wissen bereits wie man verschiedene Felder in einem Textfeld zusammenfassen kann. Einen Zeilenumbruch an gewünschter Stelle erhalten Sie durch die Eingabe von "CTRL+Zeilenumbruch".
Diese Tastenkombination müssen Sie irgendwo im STRING (also dort wo Sie auch sonst Gänsefüsschen setzen würden) eingeben. Zum Beispiel anstelle eines Leerschlags.
Ein so angepasstes Textfeld präsentiert sich danach in folgender Form:
Anstelle jedes Feldes einzeln (oben) haben Sie nun alle Felder in einem Textfeld (unten) zusammengefasst.
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