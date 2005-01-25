Änderungsdatum einer Website ermitteln

Das Datum der letzten Änderung einer Homepage können Sie eigentlich nur herausfinden, wenn es entweder irgendwo steht oder wenn Sie den Webmaster fragen. Sowohl in Internet Explorer, als auch in Mozilla Firefox gibt es die Möglichkeit über die Seiteneigenschaften das Änderungsdatum der aktuellen Seite zu prüfen. Da heute aber die meisten Homepages, so auch die von Pctipp, ihre Seiten erst dann erstellen, wenn sie vom Benutzer abgerufen werden (Dynamische Websites) ist das heute kein aussagekräftiger Wert mehr.

Um die Seiteneigenschaften im Internet Explorer zu öffnen, klicken Sie irgendwo auf einer Homepage mit der rechten Maustaste und wählen "Eigenschaften". In Firefox klicken Sie auch mit der rechten Taste, klicken dann aber auf "Seiteninformationen anzeigen".