Privacy Badger ist ein Browser-Add-on der Electronic Frontier Foundation (EFF), das Tracker blockiert. Somit werden Webseiten daran gehindert, ihre Nutzer über fremde Seite hinweg zu verfolgen. Anders als die meisten anderen Anti-Tracker-Tools setzt Privacy Badger nicht auf eine Trackerliste, sondern auf aktive Erkennung und Algorithmen. So soll weniger pauschal und somit weniger unnötig geblockt werden.

Erste Schritte: Besuchen Sie die Webseite von Privacy Badger und wählen Sie die gewünschte Version (Firefox, Chrome, Edge, Opera) aus. Installieren Sie das Add-on einfach per Mausklick und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Nach der Installation müssen Sie den Browser neu starten, um das Add-on zu aktivieren. Das Add-on erscheint in der oberen, rechten Ecke des Browsers. Klicken Sie dort auf das rote Logo mit dem Dachs (engl. Badger), um eine Liste der geblockten Tracker anzuzeigen. Rote Tracker sind geblockt, grüne freigegeben. Mit einem Klick auf den farbigen Regler können Sie den Status verändern.

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