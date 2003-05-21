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PCtipp Redaktion
21. Mai 2003
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Aktuelles Datum automatisch hervorheben (ganze Zeile)

Ich möchte in Excel mit einem Makro eine bestimmte Zeile markieren. In Ihrem Archiv fand ich ein Makro «WeekendZeileFarbig (19057)» und auch eines «Aktuelles Datum markieren (20677)». Hier wird allerdings nur entweder das jeweilige Wochenende inkl. Zeile oder dann nur die ZELLE mit dem aktuellen Datum markiert. Wie kann ich jeweils das aktuelle Tagesdatum mit der gesamten Zeile markieren lassen?
© Quelle: PCtipp.ch

Markieren Sie die erste Zeile und rufen Sie im Menü FORMAT "Bedingte Formatierung" auf. Ändern Sie die Bedingung auf "Formel ist" und geben Sie in der Zeile "=$A1=heute()" ein. Klicken Sie dann auf den Button "Format" und nehmen Sie die gewünschte Formatierung vor. Schliessen Sie die Eingaben mit OK ab.

© Quelle: PCtipp.ch

Da in der ersten Zeile nicht das heutige Datum steht, wird diese logischerweise nicht markiert.

Markieren Sie erneut die erste, nun bereits formatierte Zeile, und klicken Sie dann auf den PINSEL in der Symbolleiste

© Quelle: PCtipp.ch

Sobald der Pinsel aktiviert wurde, markieren Sie diejenigen Zellen, auf welche Sie dasselbe Format übertragen möchten.

Nun wird die Zeile mit dem aktuellen Datum gelb markiert.

© Quelle: PCtipp.ch

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