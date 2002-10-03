AmiPro-Dateien im Word öffnen?

Ich hatte seinerzeit auf einem Laptop mit dem installierten Betriebssystem Windows 3.11 die Textverarbeitungssoftware von Lotus AmiPro3.0 installiert. Die damit erstellten *.sam-Dateien habe ich gesichert und auf meinen neuen Computer übertragen. Nur kann ich, wenn ich diese öffne, sie nicht so lesen, wie sie ursprünglich erstellt wurden (inkl. Formatierungen). Viele Zeichen erscheinen am Anfang und Ende des jeweiligen Textes. Woher kann ich diese alte Software nun noch bekommen, bzw. gibt es einen Filter, mit dem ich das Dokument ohne kryptische Zeichen in z.B. Word lesen kann?

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