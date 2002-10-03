3. Okt 2002
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
AmiPro-Dateien im Word öffnen?
Ich hatte seinerzeit auf einem Laptop mit dem installierten Betriebssystem Windows 3.11 die Textverarbeitungssoftware von Lotus AmiPro3.0 installiert. Die damit erstellten *.sam-Dateien habe ich gesichert und auf meinen neuen Computer übertragen. Nur kann ich, wenn ich diese öffne, sie nicht so lesen, wie sie ursprünglich erstellt wurden (inkl. Formatierungen). Viele Zeichen erscheinen am Anfang und Ende des jeweiligen Textes. Woher kann ich diese alte Software nun noch bekommen, bzw. gibt es einen Filter, mit dem ich das Dokument ohne kryptische Zeichen in z.B. Word lesen kann?
Microsoft stellt mit dem Office Converter Pack für Benutzer von Office 2000 eine Sammlung von Textfiltern zur Verfügung, die nicht im Installationsumfang von Office enthalten sind, u.a. Filter für AmiPro-Dateien. Sie können das Coverter Pack von der Microsoft Homepage herunterladen. [1] Auf der Webseite finden Sie detaillierte Beschreibungen des Converter Packs sowie eine Download- und Installationsanleitung.
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