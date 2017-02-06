Android auf dem Windows-PC nutzen: Remix OS installieren und entfernen

Remix OS verpasst dem Windows-PC ein zusätzliches Android-Betriebssystem. Ihre Wahl: Entweder starten Sie in einem kleinen Fenster ein separates kleines Android in Form des RemixOS-Players. Wenn Sie das möchten, lesen Sie hier gleich unten bei «Variante 1» weiter.

Oder Sie installieren das komplette Remix-OS-Paket als Bootoption, das sich beim Hochfahren des PCs im Bootmenü auswählen lässt. Das wäre dann die «Variante 2» auf Seite 2 dieses Artikels.

Beide Varianten können auf den Google-Play-Store zugreifen und bieten auch sonst fast alles, was Android auch hat.

Was Remix OS nicht ist: Es dient nicht dazu, unter Windows irgendwelche Android-Apps zu starten. Es installiert stattdessen eine Art virtuellen PC. Im einen Fall lässt sich dieser in einem separaten Fenster öffnen, im anderen anstelle von Windows aufstarten.

Zu den Systemvoraussetzungen: Mindestens Windows 7, 4 GB RAM, empfohlene 16 GB freier Festplattenplatz, mindestens eine Intel-i3-CPU (AMD-Chipsätze gehen nicht) und die im BIOS aktivierte Virtualisierungsoption. Der Download selbst umfasst etwa ein Gigabyte. Zu den Benutzervoraussetzungen: Englischkenntnisse wären von Vorteil.

So geht Variante 1: Android im Player-Fenster

Surfen Sie zu http://www.jide.com/remixos-player. Klicken Sie auf «Download now» und auf «Download Mirrors». Wenn die Webseite beim Download um «Suscribe» bittet, klicken Sie darunter einfach auf den unscheinbaren Link à la «I have subscribed, skip». Greifen Sie zu einem der Mirrors, z.B. Fosshub. Achten Sie anschliessend darauf, die richtige Version zu erwischen.

Um Remix OS als virtuellen PC zu installieren, den Sie innerhalb der laufenden Windows-Sitzung starten können, greifen Sie zu «Download Remix OS RemixOS_Player». Speichern Sie die Datei und führen Sie sie aus.