Android: bestimmten Apps den Internetzugang verweigern

Zwei wichtige Dinge – erstens: Die Firewall funktioniert wirklich. Das heisst: Auch WhatsApp, der Facebook-Messenger und Ihre sonstigen Kommunikations-Apps werden keinerlei Nachrichten erhalten oder senden können, wenn Sie diesen den Internetzugang nicht erlauben. Starten Sie darum am besten die wichtigsten Apps und gönnen Sie diesen gleich von Anfang an die Internetzugangsrechte. Wenn Sie eine vergessen, könnte es sein, dass Nachrichten an Sie nicht zugestellt werden können. Das mit der Zulasserei ist in den ersten ein bis zwei Tagen noch etwas mühselig. Haben Sie eine App aber mal abgenickt, kommuniziert diese wieder tipptopp mit dem Rest der Welt.

Zweitens: Bei werbefinanzierten Apps (mit Werbebannern) ist es nicht nur die App selbst, die ins Internet will, sondern auch einer der Google-eigenen Dienste, der sich die Werbebanner holen will. Falls also ein Spiel, dem Sie wegen dauernd abstürzender Werbebanner den Internetzugang verbieten, trotzdem Werbung anzeigt, müssen Sie eventuell noch andere Dienste vom Netz fernhalten.

Nächste Seite: Wichtige Einstellungen und Protokolle

Wichtige Einstellungen und Protokolle

Einstellungen und Protokolle

Sie haben mit der Startseite und dem Reiter Zugriffsversuch bereits zwei Reiter der App kennengelernt. Zwei weitere sind ebenfalls wichtig für den problemlosen Betrieb der Firewall-App.

Starten Sie Firewall ohne Root nochmals und wischen Sie den grauen Balken (mit Startseite und Zugriffsversuch) einmal nach links. Es erscheinen weitere Reiter.

Apps: Der Reiter Apps listet alle Apps auf. Jene mit rotem Balken und rot angekreuzten Kästchen sind die Apps, denen Sie den Internetzugang verboten haben. Die grünen mit den grünen Häkchen haben Sie durchgewinkt. Für die weissen haben Sie noch keine Entscheidung getroffen, eventuell, weil diese nicht nach Internetzugang gefragt haben. Hier können Sie eine falsch getroffene Entscheidung übrigens auch wieder korrigieren. Haben Sie seit der Installation von Firewall ohne Root einige Apps deinstalliert? Tippen Sie in diesem Reiter oben rechts aufs Drei-Punkte-Menü und benutzen Sie Entferne deinstallierte Apps. Schliesslich sollen Apps, die Sie eh nicht mehr nutzen, hier keinen Platz verschwenden.

Protokoll: Der hinterste Reiter heisst Protokoll. Er listet Ihnen jeden erfolgten sowie jeden verhinderten Internetzugriff auf. Unter Protokoll können Sie auch abzuschätzen versuchen, ob für komplettes Internetverbot einer bestimmten App eventuell noch eine zweite gesperrt werden sollte.