5. Apr 2016
Lesedauer 2 Min.
Android Tipp
Android: Duplikate einfach loswerden
Doppelte Bilder, falsche Synchronisation - so werden Sie unnötige Speicherfresser los.
Man kennt das: 20 verschiedene Kontakte senden die gleichen Bilder und schon füllt sich der ohnehin knapp bemessene Smartphone-Speicher mit unnötigen Duplikaten. Statt allerdings nach den Dubletten zu suchen und diese manuell zu löschen, kann man das mit einem kleinen Tool machen.
- Öffnen Sie den Google Play Store und laden Sie die App ES Datei Explorer herunter.
- Starten Sie die App und tippen Sie auf den Button Analysieren.
- Nach dem Analyseprozess zeigt das Tool einen Menüpunkt namens Doppelte Dateien an.
- Tippen Sie auf den Button Details.
- Setzen Sie nun ein Häkchen hinter jede doppelte Datei, die Sie entfernen möchten.
- Tippen Sie auf den Button Lösche. Dahinter wird in Klammern die Speichermenge angezeigt, die damit freigeschaufelt wird.
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