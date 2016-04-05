Android: Duplikate einfach loswerden

Man kennt das: 20 verschiedene Kontakte senden die gleichen Bilder und schon füllt sich der ohnehin knapp bemessene Smartphone-Speicher mit unnötigen Duplikaten. Statt allerdings nach den Dubletten zu suchen und diese manuell zu löschen, kann man das mit einem kleinen Tool machen.

Öffnen Sie den Google Play Store und laden Sie die App ES Datei Explorer herunter. Starten Sie die App und tippen Sie auf den Button Analysieren. Nach dem Analyseprozess zeigt das Tool einen Menüpunkt namens Doppelte Dateien an. Tippen Sie auf den Button Details. Setzen Sie nun ein Häkchen hinter jede doppelte Datei, die Sie entfernen möchten. Tippen Sie auf den Button Lösche. Dahinter wird in Klammern die Speichermenge angezeigt, die damit freigeschaufelt wird.