Android: Eingehende SMS/Anrufe zeigen nur Nummer statt Namen

Es piept oder klingelt – und das Smartphone meldet einen eingehenden Anruf oder eine «Nachricht von 079 XXX XX XX» (natürlich mit einer echten Nummer). Auf gut Glück antworten Sie und finden heraus: Es ist Ihr Freund, eine Verwandte oder Ihr Kollege; auf jeden Fall eine Person, die Sie mit absoluter Sicherheit schon längst mit der gleichen Nummer in Ihren Kontakten gespeichert haben. Wieso blenden dann manche Geräte trotzdem nur die Nummern ein – und nicht die Namen?

Damit ein Smartphone den Namen einer Person anzeigen kann, muss die Nummer zusammen mit dem Namen in Ihren Kontakten gespeichert sein (Ausnahme siehe [1]). Es gibt Android- und andere Smartphones, die einen Anrufer aber nur erkennen, wenn Sie dessen Nummer im internationalen Format gespeichert haben. Also inklusive Länderkennung.

Wir zeigen es einmal anhand unserer Verlagshauptnummer. Öffnen Sie einen der betroffenen Kontakte und gehen Sie zu Bearbeiten, tippen je nach Android-Variante zum Beispiel aufs Stiftsymbol.

Ist die Telefonnummer nach dem Muster 044 387 44 44 gespeichert? Ändern Sie die Nummer nach diesem Schema, wobei Sie vorne die Länderkennung (+41 für Schweiz) eintippen und die Null vor der Vorwahl entfernen:

+41 44 3874444

Oder mit Leerzeichen gehts meist auch noch:

+41 44 387 44 44

Speichern Sie den Kontakt. Wenn jener Sie nächstes mal anruft oder Ihnen eine SMS schreibt, sollte das Smartphone den Namen anstelle der Nummer anzeigen. (PCtipp-Forum)

[1] Nur der Vollständigkeit halber: Android-Geräte, auf denen die entsprechende App z.B. von local.ch oder search.ch installiert ist, können zumindest die Telefonnummern von Anrufern in Windeseile im Online-Telefonbuch nachschlagen. Dann steht oftmals der Name eines Anrufers trotzdem da, obwohl Sie ihn nicht gespeichert haben.